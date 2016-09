Julier questiona Emanuel sobre joias, que o acusa de venda de sentença

Assessoria Procurador Mauro, Julier, Emanuel, Wilson, Serys e Renato participam de debate mediado por Michely

O debate com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, realizado pela rádio CBN Cuiabá, nesta terça (13), foi marcado por troca de acusações entre o ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) e o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB).

No embate acalorado sobrou até para o candidato Renato Santtana (Rede), que foi chamado de candidato “laranja” pelo pedetista.

O debate, mediado pela jornalista e apresentadora Michely Figueiredo, foi marcado pela baixaria no segundo bloco quando os candidatos fizeram perguntas entre si.

Julier cobrou explicação de Emanuel acerca da notícia da revista Veja, publicada ontem (12), onde o peemedebista seria acusado de aplicar golpes com esmeraldas falsas. “Deputado sobre escândalo de esmeralda, queria que me explicasse são falsas ou não“, ironizou o ex-magistrado.

Emanuel justificou que esse foi um problema ocorrido no século passado e que já estaria resolvido. O questionamento do pedetista, segundo Emanuel, é em razão dele temê-lo por estar à frente nas pesquisas eleitorais. “Muito me admira os senhor com essa pergunta. Nunca tive a residência e o escritório invadidos pela PF. Nunca envolvi meus mandatos para me beneficiar como parlamentar”, sustentou o parlamentar referindo as buscas e apreensões nos imóveis de Julier (ex-juiz) na Operação Ararath.

Na réplica, o pedetista rebateu que não há qualquer processo contra ele. Sustenta ainda que as investigações foram arquivadas. “Tentaram me envolver numa presepada. Efetivamente foram dadas pedras falsas superiores ao valor”, voltou a questioná-lo. Emanuel, por sua vez, afirma que o ex-juiz federal “exala” ódio por todo lado. “É a cara do rancor petista, representados por Lula e Dilma. A polícia nunca entrou na minha casa, acusado de vender sentença”, dispara o peemedebista.

Com o direito de resposta solicitado e aceito, Julier “ofereceu” ajuda para fazer a defesa do candidato acerca das supostas esmeraldas falsas. Considerou ainda que quem prende o ex-bicheiro João Arcanjo não vende sentença. “Não respondo processo e não tenho nenhuma acusação de pedras falsas”, cutucou.

Outro que teve direito de resposta concedido foi Renato. Isso porque, Julier o acusou de ser candidato “laranja”, que estaria a serviço de outro candidato. O historiador considerou o tom de Julier pejorativo ainda mais vindo de um jurista. “Pessoa que não está preparada do ponto de vista técnico e pessoal. Vamos interpelá-lo judicialmente para cobra explicações”, disparou.

Propostas

Com ânimos mais acalmados, os candidatos deixaram a baixaria de lado e iniciaram o terceiro e o quarto blocos para debaterem propostas. O ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) questionou procurador Mauro (Psol) sobre o fato do seu partido ser favorável à legalização das drogas e regulamentação da profissão de garotas de programa.

O procurador, por sua vez, explica que a sigla é feita de diversas correntes de pensamentos. Justificou que por ser católico tem seus posicionamentos firmes. No entanto, evitou entrar em polêmica. “Essa questão deve ser discutida em âmbito federal e não municipal. Quer causar polêmica com assuntos que não são pertinentes a questão municipal”, retrucou.

Serys, que pertence ao partido ligado à Igreja Evangélica, pontuou ser contra a os dois assuntos polêmicos. “A droga faz mal para o cidadão. A prostituição é transformar corpo da mulher em mercadoria. Talvez se usasse sua força política poderia ter mudado”, avaliou.

O deputado estadual e ex-prefeito, Wilson Santos (PSDB), questionou Julier sobre onde pretende buscar dinheiro para manter dois policiais em cada bairro da Capital. “Toma cuidado eleitor com certas propostas”, alertou. Pedetista, por sua vez, considera que há investimento suficientes para fazer isso.

Promete a criação da secretaria de Segurança Pública e instituir a guarda municipal. “Quanta desesperança, nada vai dar certo. Aquele que já passou duas vezes, abandonou na segunda, e diz que não dá certo, então porque vai disputar”, pontua o pedetista referindo-se a Wilson.

Já Renato questionou Emanuel acerca a criação do inventário de gases poluentes, com intuito de arrecadar recurso para serem destinados à saúde e saneamento básico. O peemedebista explicou que o término do VLT irá reduzir a poluição com a saída de algumas frotas de ônibus. “Prioridade nossa é saúde das pessoas. E vamos aumentar os 35% das residências que tem rede de esgoto”, prometeu.

O candidato da Rede declarou que uma de suas propostas é salvar o rio Cuiabá e investir no tratamento de esgoto, pois está diretamente ligado à saúde das pessoas. “Percebemos que o nível é outro quando debatemos propostas”, avaliou o candidato referindo-se aos ataques pessoais.