Julier vai recriar secretarias para separar Cultura, Esportes e Turismo

O candidato a prefeito de Cuiabá Julier Sebastião (PDT) tem entre os projetos de gestão investimentos em esporte, cultura regional e o turismo, e propõe a recriação de secretarias contemplando as áreas.

Gilberto Leite

As propostas constam no Plano de Governo da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”, que tem Julier como candidato a prefeito e Jusci Ribeiro (PT), candidata a vice-prefeita. Segundo ele, com a reformulação do staff, as medidas não representarão aumento de despesas para o município, mas sim o reconhecimento dos setores como fundamentais para as políticas públicas.

No caso da secretaria de Cultura, Julier diz que vai reconhecer o setor como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos, considerada em toda a sua extensão. Para isso, ele propõe ações de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade cuiabana, rica em potencialidade cultural, com atenção às manifestações culturais de todos os segmentos, com atenção às comunidades tradicionais.

Em relação aos esportes, o compromisso é reorganizar o Conselho Municipal do Desporto e Recreação, transformando-o em Conselho Municipal do Esporte, além de estruturar um plano de reforma e modernização dos ginásios existentes na cidade e criar centros de desenvolvimento do esporte, entre outros.

Já para o Turismo, além da secretaria Julier prevê a recuperação dos complexos turísticos, do Centro Histórico, criação de rotas turísticas na zona rural, entre outros. “Temos que olhar para esses setores como fundamentais para a nossa cidade e, por isso, vamos incluí-los em nossas prioridades”, afirma o candidato.

Hoje, a Cultura, Esporte e Turismo estão em uma única pasta, desde que o prefeito fez reforma administrativa a fim de cortar gastos, em 2014. À época o prefeito Mauro Mendes (PSB) reduziu o primeiro escalão de 24 para 17 pastas. (Com Assessoria)