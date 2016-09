Jusci quer ser a voz dos movimentos sociais e nega sofrer desgaste do PT

Gilberto Leite Jusci é do diretório estadual do PT e servidora da Eletrobrás; atuou na implantação do Luz Para Todos

A petista Jusci Ribeiro, vice na chapa do candidato a prefeito de Cuiabá, Julier Sebastião (PDT), afirma que pretende ser a voz dos movimentos sociais na administração municipal. Para viabilizar a participação desses setores, ela defende a criação das secretarias de Mulher e da Juventude com o objetivo de viabilizar o diálogo permanente.

“Nossa gestão vai empoderar as mulheres com a secretaria específica. Já a pasta da Juventude vai garantir espaço para negros, LGBTs e todos os oprimidos”, declarou Jusci durante visita ao .

Jusci também revela que ainda não discutiu com Julier a possibilidade de assumir o comando de alguma pasta para auxiliar de forma direta na gestão de Cuiabá. “Por enquanto, pretendo ser a vice que dialogará com sociedade, fará a interlocução com a Câmara e estará sempre pronta para substituir o prefeito quando necessário”, completou.

Sobre assumir pasta, Jusci aponta o comando da Saúde como alternativa. Ela lembra que o trabalho desenvolvido na ONG MT Mama, que presta assistência a pacientes oncológicas, a credencia para promover a humanização do setor que é alvo de reclamações da população.

A candidata a vice ainda nega que o desgaste sofrido pelo PT em âmbito nacional, que resultou na cassação da presidente da República Dilma Rousseff, esteja prejudicando a campanha para as eleições municipais. Além disso, garante ter orgulho de compor chapa com o pedetista Julier e contar com o apoio do PCdoB.

“Nossa candidatura tem perfil de defesa dos trabalhadores e dos menos favorecidos e sempre é bem recebida onde chega. Representamos a unidade dos partidos que se posicionaram contra o golpe”, concluiu Jusci.

Militante do PT, Jusci faz parte do diretório estadual da sigla. Como servidora da Eletrobrás atuou na implantação do programa de eletrificação rural Luz Para Todos, considerado uma das principais realizações do Governo Lula. Nas eleições de 2014, obteve 18.960 votos e ficou como suplente de deputado federal.