Justiça arquiva representação que pleiteava cassar registro de Rosana

Mário Okamura A candidata à prefeita Rosana Martinelli comemora o arquivamento da representação feita por Dorner

O juiz eleitoral João Guerra julgou improcedente a ação de investigação contra a candidata à Prefeitura de Sinop Rosana Martinelli (PR). A ação é de autoria da coligação Sinop Pode Mais, que tem o empresário Roberto Dorner (PSD) como cabeça de chapa. A coligação de Dorner entrou com a ação, com pedido de cassação do registro de Rosana, alegando que ao participar do show do cantor Guilherme Arantes, em comemoração aos 10 anos da UFMT de Sinop, teria configurado uso da máquina pública. Rosana é vice-prefeita.

Em seu despacho, o juiz considerou que os argumentos não seriam suficiente e julgou improcedente a ação de investigação. "Ainda, segundo o conjunto probatório, não se verifica antes, durante ou depois do evento, sequer a ré pedindo votos. Em conclusão, ainda que a presença da ré no show decorra de, na condição de vice-prefeita, estar nele representando a municipalidade, e neste caso no máximo o que pode ser considerado foi o uso de seu poder político, não houve in casu a potencialidade e gravidade que se exige para a vedação da conduta", enfatiza o magistrado da 32ª Zona Eleitoral.

Nessa ação, o MPE tinha dado parecer favorável, o que levou Dorner e Dalton Martini (PP), que também concorre à sucessão municipal, a difundirem nos programas eleitorais na TV que Rosana poderia ficar impedida de concorrer ao pleito. Criaram a ideia de que ela teria sido cassada ou estaria impugnada, por causa do parecer do MP, pela procedência da ação. Mas, agora com a decisão judicial, a candidata apoiada pelo prefeito Juarez Costa (PMDB), deve comemorar o arquivamento do processo.