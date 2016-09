Justiça defere Pivetta, que manda adversário tentar vencê-lo no voto

Reprodução Prefeito Otaviano Pivetta e vice Miguel Vaz tiveram registros deferidos pela Justiça Eleitoral

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PSD), que teve o registro da candidatura à reeleição deferido pela Justiça Eleitoral, afirma que recebeu a decisão com naturalidade. “Se coloquei o nome é porque estava convicto de que sou elegível. Se o adversário quer me tirar da prefeitura, que seja no voto”, declarou o socialista em entrevista ao , se referindo à ação interposta pelo candidato Luiz Binotti (PSD).

Pivetta também lembrou que prossegue no exercício do mandato. Por isso, afirma que não tem tempo para se preocupar com as articulações contrárias à sua candidatura. “Meu foco ainda é a administração de Lucas do Rio Verde. Política partidária e campanha só depois do expediente e à noite”, completou.

O juiz eleitoral Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, foi quem deferiu a candidatura à reeleição de Pivetta e do vice Miguel Vaz (PPS), da Coligação Atitude e Inovação (PSB, PPS, PV, PDT, PSDB, PRB, PSC, PHS, PTC, PC do B, PSDC e PSL). A decisão foi preferida no último dia 1º, mas publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) somente hoje (06).

A ação foi interposta pela Coligação Democracia e Inovação (PSD, PR, PP, DEM, PMN, PTB, PTN, PT, Solidariedade e PMDB), encabeçada por Binotti. O promotor eleitoral Francisco Gomes de Souza Júnior também se manifestou pela impugnação da candidatura à reeleição, mas não conseguiu convencer o magistrado.

De acordo com a ação proposta por Binotti, Pivetta estaria inelegível desde 2015, quando transitou em julgado decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que considerou como irregular a tomada de contas sobre um convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Município, em 2001, para a aquisição de ambulância. À época, o prefeito iniciava o primeiro ano de seu segundo mandato como prefeito de Lucas. Agora, tenta o cargo pela quarta vez.

A inclusão de Pivetta na lista do TCU, que aponta 206 gestores de Mato Grosso entre as pessoas que tiveram contas consideradas irregulares em processos de fiscalização na aplicação de recursos públicos federais, já está sendo questionada pela assessoria jurídica do prefeito. A defesa informou que está discutindo judicialmente a questão, pedindo a nulidade da decisão.

Além disso, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) retirou nos Tribunais de Contas a atribuição de julgar as contas de gestão, garantindo somente a prerrogativa de fazer recomendações. Com isso, a lista de inelegíveis ficam sem efeitos práticos já que o julgamento se torna responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo.

