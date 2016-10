Justiça eleitoral manda grupo com 10 eleitores de Emanuel dispersar

Minutos antes do candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) votar, um grupo com pelo menos 10 pessoas aglomeradas fazia manifestações com bandeiras em frente ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), na região central da cidade. Foi necessário o coordenador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), José Tolentino Confessor, intervir e solicitar que a Polícia Militar mandasse os integrantes do grupo dispersarem.

Apesar desse pequeno incidente, o TRE informa que apenas uma pessoa foi detida, até meados da manhã de votação, por fazer foto no momento em que estava votando. O crime ocorreu na Zona 51 CPA IV.