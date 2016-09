Justiça manda recolher adesivos de Emanuel sem o nome do vice Niuam

Gilberto Leite/Rdnews Material de propaganda omite o até nome de Emanuel que é representado pela letra E e número 15

A juíza Maria Rosi de Meira Borba, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), determinou o recolhimento de todos os adesivos do candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), da coligação “Um Novo Prefeito para Cuiabá” que não citem o nome do candidato a vice Niuan Ribeiro (PTB). A decisão atinge inclusive o material já colocado nos veículos dos apoiadores da candidatura.

A decisão foi tomada após representação da Coligação “Dante de Oliveira”, do candidato Wilson Santos (PSDB), que tem como coordenador jurídico o advogado José Antônio Rosa. O adversário apontou que os adesivos de propaganda eleitoral estão em desacordo com a legislação. Isto porque, o material omitiu o nome de Emanuel, que é representado apenas pela letra E o número 15. Além disso, não menciona o candidato a vice.

Conforme o artigo 36, inciso 4º, da Lei das Eleições, na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice. O parceiro de chapa deve aparecer de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular.

Por isso, a juíza deferiu parcialmente a liminar pleiteada e determinou que a coligação de Emanuel se abstenha de distribuir o material gráfico e que recolha, imediatamente, todos os adesivos já colocados nos veículos de seus simpatizantes. Ainda foi determinado que a coligação entregue em 24 horas, no Cartório Eleitoral, todos os adesivos sub judice, que ainda estejam em seu poder.

Outro Lado

O coordenador jurídico da coligação “Um Novo Prefeito para Cuiabá”, advogado Nestor Fidélis, reconheceu a falha e disse que o problema já está sendo corrigido. Segundo ele, os impressos que ainda não haviam sido afixados foram entregues ao TRE na tarde desta segunda (05) antes mesmo da citação. “Também encaminhamos ofício aos partidos aliados solicitando a retirada dos adesivos em desacordo com a lei que já foram colados. Todos se comprometeram a ajudar. O erro aconteceu e está sendo sanado”, declarou em entrevista ao . (Com Assessoria)