A Justiça Eleitoral proibiu o uso do programa de TV do candidato a prefeito de Sinop Roberto Dorner (PSD) sobre operação Sorrelfa. A decisão foi publicada neste domingo (18) e é do juiz Cleber Luis Zeferino, em representação da coligação Amor Por Sinop, encabeçada por Rosana Martinelli (PSB).

O magistrado considerou que o caso servirá de parâmetro para todo o período eleitoral no município, já que foi o principal fato político ocorrido nos últimos dias. A liminar foi deferida parcialmente e foi proibida a veiculação da propaganda que foi ao ar na sexta (16) com as informações da operação.

“A necessidade de fixação de multa, bem como o seu respectivo valor será analisado de acordo com a conduta da Coligação Sinop Pode Mais após a intimação da presente decisão interlocutória”, diz trecho.

O juiz considerou ainda o fato do caso ainda ser investigado e tramitar em segredo de Justiça. Justamente por isso determinou que alguns termos utilizados sejam readequados, além de proibir o empresário de relacionar o nome da candidata à operação.

“Se abstenha de veicular qualquer propaganda eleitoral que sugira, de forma explícita ou implícita, que a candidata Rosana Martinelli possa ter participado de eventuais crimes que estejam sendo investigados pela Operação Sorrelfa”.

Operação

O prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB) foi alvo da Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Gaeco, nessa quinta (15). O peemedebista é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo tramita sob segredo de Justiça.

Agentes do Gaeco estiveram na casa do prefeito, na Prefeitura de Sinop e em um posto de combustíveis. Também foram cumpridos mandados em Santa Catarina.