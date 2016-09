Justiça proíbe Emanuel de divulgar vídeos que ligam Wilson à Pacenas

Reprodução Juiz João Alberto diz que inserções estão sendo utilizadas apenas para denegrir a imagem de Wilson

O juiz eleitoral da 37ª Zona Eleitoral de Cuiabá, João Alberto Menna Barreto Duarte, acatou o pedido da Coligação Dante de Oliveira e proibiu imediatamente a divulgação do vídeo do candidato Emanuel Pinheiro, em que ele acusa Wilson Santos (PSDB) de ter participado de atos de corrupção na Operação Pacenas . A operação, realizada em 2009, foi anulada pela Justiça em virtude da falta de provas.

O material foi veiculado por Emanuel durante o horário eleitoral no rádio e na TV. Wilson ingressou com uma representação eleitoral nesta terça (27), após considerá-lo irregular e conter informações grosseiras e inverdades.

Conforme trecho da decisão, o juiz reafirma o fato de as inserções estarem sendo utilizadas apenas para denegrir a imagem de Wilson. Caso a decisão seja descumprida, Emanuel terá que pagar multa diária de valor de R$ 10 mil, com reversão ao fundo partidário.

Em outra decisão, a juíza da 54ª Zona Eleitoral, Maria Rosi de Meira Borba, acatou o pedido de outra representação ingressada por Wilson nesta quarta (28) para que a coligação de Emanuel deixe de veicular o programa eleitoral que se refere à propaganda que diz que "Improbidade é Crime".

No documento, Wilson denuncia o uso de recursos e truques para a informação de que ele teria afirmado, de forma equivocada, em seu programa, que improbidade administrativa não é crime, conforme apresentado no programa eleitoral do próprio Emanuel.

Em sua decisão, a juíza aponta que a coligação representada infringiu a legislação eleitoral, com o objetivo precípuo de degradar e ridicularizar Wilson, veiculando informação equivocada.

“Após analisar a propaganda eleitoral veiculada pela Coligação, ora Representada, estou convencida da ocorrência deliberada de trucagem e montagem, com o objetivo precípuo de expor, de forma degradante, o Candidato da Coligação Representante”, escreveu a juíza. (Com Assessoria)