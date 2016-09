Justiça requisita 22 carros da SMSU e inviabiliza limpeza após as votações

Divulgação Segundo secretário José Roberto Stopa, pasta necessita de ao menos 5 veículos para serviços básicos

O titular da 49ª Zona Eleitoral de Cuiabá, juiz João Bosco Soares da Silva, requisitou os 22 veículos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU). O procedimento, que foi adotado porque a Justiça Eleitoral não possui carros suficientes para atender as demandas do pleito, pode prejudicar a limpeza urbana da Capital.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a pasta necessita de pelo menos cinco veículos para manutenção dos serviços básicos. “Por isso, encaminhamos ofício ao juiz eleitoral pedindo a liberação de alguns carros para não prejudicar o andamento dos trabalhos”, disse.

Stopa lembra que os veículos são necessários para locomoção das equipes que vão providenciar a limpeza em frente aos locais de votação, onde cabos eleitorais costumam espalhar santinhos pelo chão. “Queremos começar a limpeza ainda no domingo (02) e dar continuidade na segunda (03) a partir das 6h. Por isso, esperamos contar com a compreensão do magistrado”, completou.

A Justiça Eleitoral já recebeu o requerimento da SMSU. Entretanto, ainda não se pronunciou sobre a questão.