Justiça vê problema em 96 nomes do grupo de Pátio e dá prazo para sanar

AL Se pendências não forem sanadas, Pátio pode disputar eleição sem o apoio de candidatos a vereador

O juiz eleitoral Wladimir Perry, que respondia pela 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, solicitou documentação referente aos 96 candidatos a vereador da Coligação Desenvolvimento para Todos (Solidariedade, PTB, PHS, PEN, PMN, PTN, PRTB, Rede e PMB), do candidato a prefeito Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) e do vice Ubaldo Barros (PTB). A solicitação do magistrado foi motivada por entrega de documentos fora do prazo ou falhas na documentação.

Os partidos têm prazo de cinco dias, que começou a contar ontem (05), para resolução dos problemas. Após receber os documentos, o juízo julgará se defere ou não as candidaturas.

Desde hoje (06), Waldimir Perry não está mais à frente da 45ª Zona Eleitoral por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O magistrado será substituído pela juíza Cláudia Schmidt, que respondia pela Vara Especializada da Família de Rondonópolis, que na prática fará o julgamento dos registros.

A solicitação do juízo atinge as três coligações proporcionais ligadas a Pátio. A primeira é formada por Solidariedade e PMB enquanto a segunda reúne PRTB e Rede. Já terceira junta PTB, PTN, PMN, PHS e PEN. Cada uma tem 32 candidatos a vereador, que é o tamanho da chapa estabelecida pela Legislação Eleitoral para o município.

Caso as pendências não sejam resolvidas, Pátio corre o risco de disputar as eleições sem o apoio de candidatos a vereador. Se eleito, poderá ficar sem nenhuma sustentação na Câmara.

O mesmo magistrado indeferiu os registros de candidatura de todos os 17 candidatos a vereador do PP, incluindo Cido Silva e Roni Magnani, que buscam a reeleição. Em razão da decisão, todos estão excluídos do pleito e tentam reverter a situação apresentando recurso ao TRE. Se o julgamento não ocorrer até o dia eleição, poderão disputar sub judice.

De acordo com o despacho, o PP foi excluído das eleições porque não atendeu as disposições estatutárias do próprio partido. Entre as falhas, estão quórum na convenção para escolha dos candidatos, coligações e número que vai aparecer na urna.