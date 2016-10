Kardec herda cadeira de Emanuel e bancada do PT na AL terá 2 membros

Gilberto Leite/Rdnews Allan Kardec, que não conseguiu a reeleição à Câmara de Cuiabá, herda a vaga na Assembleia

O vereador Allan Kardec (PT), que não conseguiu a reeleição à Câmara de Cuiabá apesar dos 2.609 votos porque a chapa proporcional do PT não obteve os 14 mil votos necessários para assegurar cadeira, herda a vaga de Emanuel Pinheiro (PMDB) na Assembleia. O petista deve ser empossado deputado estadual, com dois anos de mandato pela frente, assim que o prefeito eleito renunciar ao cargo no Legislativo.

Allan Kardec era segundo suplente devido aos 14.858 votos obtidos em 2014. Entretanto, assume porque Altir Peruzzo (PT), que ocupava a primeira suplência, foi eleito prefeito de Juína em 02 de outubro.

Com a posse de Allan Kardec, o PT que não havia eleito nenhum deputado estadual em 2014, passará a contar com bancada de dois membros. Isso porque Valdir Barranco teve a candidatura indeferida com base na Lei da Ficha Limpa, mas obteve vitória no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e assumiu na vaga de Pery Taborelli (PSC).

"Sou cuiabano, professor e servidor público. Tenho legitimidade para defender nossa Capital e as categorias na Assembleia", declarou.

A vitória de Emanuel também frustrou as expectativas do comunicador Ueiner Neves Freitas, o Jajah Neves (PSDB). O tucano, que obteve 16.123 votos em 2014 e ficou na primeira suplência, será efetivado como deputado estadual caso Wilson Santos (PSDB) saísse vencedor das urnas.