Kleber alerta que adversários estão nas outras coligações e pede unidade

O jornalista Kleber Lima, marqueteiro da campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), fez um apelo aos militantes da Coligação Dante de Oliveira. “Estamos entrando na reta final da campanha. O momento é decisivo e tensão aumenta. Precisamos manter a calma e a unidade. Os adversários estão nas outras coligações”, declarou em entrevista ao .

Kleber decidiu se manifestar após a tensão criada pela postura do prefeito Mauro Mendes (PSB). No domingo (11), o socialista divulgou comunicado no WhatsApp descartando participar da campanha de Wilson e desautorizando os correligionários do PSB a vincularem seu nome com a candidatura do tucano.

Na semana passada, a tensão foi criada pela primeira-dama Virgínia Mendes. Embora sem citar nome, ela usou o Facebook para acusar Wilson de divulgar mentiras sobre o programa social Siminina, que está sob sua coordenação.

Para Kleber, Mauro continua apoiando Wilson independente de subir no palanque ou gravar participação no programa eleitoral na TV. Além disso, reconhece que os embates em três campanhas eleitorais causam desconforto para ambos.

“O apoio de Mauro é para o projeto político que visa garantir o bem de Cuiabá. O resto é futrica que os adversários espalham para tentar nos prejudicar. Apelo aos líderes que não dêem ouvidos para as maldades que estão plantando”, completou Kleber.

Para Taques, neutralidade de Mauro não prejudica Wilson; Maluf vê danos

De acordo com Kleber, os integrantes da Coligação Dante de Oliveira, que tem o slogan “Para o bem de Cuiabá”, devem focar na derrota do que considera como ameaças reais. “Primeiro são aqueles que fazem da política um negócio. Depois, os sem experiência e serviços prestados. Precisamos derrotá-los”, concluiu evitando citar os adversários diretos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Procurador Mauro (Psol).

