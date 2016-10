Lafin derrota Rossato com 54% dos votos e é eleito prefeito de Sorriso

Facebook Prefeito eleito de Sorriso Ari Lafin, durante realização de campanha eleitoral

O candidato do PSDB, Ari Lafin, foi o vencedor na corrida eleitoral para prefeito de Sorriso. Ele obteve 21.008 votos, o que corresponde a 54,14% dos votos. Do outro lado, tentando a reeleição, estava o prefeito Dilceu Rossato (PSB), que obteve 17.551 dos votos, equivalente a 45,23% do total. A vantagem de Lafin sobre Rossato foi de 3.457 votos. Em terceiro lugar, ficou o candidato Júnior Pé no Chão que conquistou 246 eleitores e alcançou o percentual de 0,63%.

Rossato saiu na frente no início da apuração e chegou a abrir vantagem de 14 pontos percentuais, no entanto, no decorrer da "abertura" das urnas, o candidato de oposição levou a melhor. Lafin já foi secretário de governo e é considerado uma importante vitória para o governador Pedro Taques (PSDB).

Em visita ao Norte do Estado, o governador recebeu o candidato eleito, gravou programas eleitorais e o material apareceu em diversos anúncios publicitários para a campanha de Lafin. Além de Taques, ele também contou com o apoio do deputado estadual Zé Domingos Fraga (PSD). Enquanto o deputado Mauro Savi (PSB) apoiou Rossato. Este último chegou a ser flagrado com materiais de campanha e R$ 24,1 mil em dinheiro após ser abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sorriso. Ele e outras duas pessoas foram encaminhadas à Polícia Federal de Sinop para prestar esclarecimentos, mas o parlamentar alega armação da polícia.

O futuro gestor municipal é produtor rural, tem 44 anos e ensino médio completo. Ele foi eleito pela coligação "A Hora é Agora" (PMDB, PSC, PRP, PSD, PSDB, PV e DEM). O vice-prefeito eleito é o vereador Professor Gerson (PMDB).

O tucano será responsável por comandar nos próximos quatro anos a 4ª economia do Estado. Sorriso é o maior produtor de soja e milho do país e segundo maior produtor de algodão. Com 52.560 eleitores, detém o sexto maior colégio eleitoral de Mato Grosso.