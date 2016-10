Lei Seca no dia da eleição decretada em 13 cidades; eficácia é contestada

Reprodução Como eleições deste ano são municipais, cabe aos juízes eleitorais decidir sobre aplicação da Lei Seca

Em apenas 12 municípios mato-grossenses será proibida a venda, fornecimento ou distribuição de bebidas alcoólicas por conta da eleição neste domingo (2 de outubro). Até este sábado (1º de outubro), as restrições foram determinadas para a 18ª, 8ª, 36ª e 43ª Zonas Eleitorais.

Nos municípios de Mirassol D`Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste e Porto Esperidião, a proibição valerá entre 7h e 17h de amanhã. Já em Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha e Ponte Branca, a Lei Seca passa a valer a partir das 22h deste sábado (1º de outubro) e segue até às 17h30 de amanhã. Em Sorriso, Feliz Natal, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã, a restrição terá validade das 6h até às 18h de amanhã.

A venda de bebidas alcoólicas está proibida também em Barra do Garças a partir das 22h deste sábado (1º) até às 19h de domingo (2), por decisão do juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michel Lotfi Rocha da Silva. Segundo o magistrado, o comércio público de bebidas será fiscalizado e o comerciante flagrado, sofrerá as sanções previstas em lei com risco de prisão em flagrante. “Essa é uma prática adotada nas eleições para que o eleitor possa exercer o seu direito de cidadão, sem, contudo, tumultuar o processo no votação de votação. O eleitor tem que se conscientizar que o voto é mais importante do que a bebida”, alertou.

Ocorre que, como as eleições deste ano são municipais, cabe aos juízes eleitorais decidir sobre a Lei Seca. De acordo com a Justiça Eleitoral, a medida é tomada em razão do entendimento de que a bebida alcoólica "afeta a capacidade de discernimento do ser humano". Nos locais onde há proibição, quem for flagrado descumprindo a norma pode ser punido com detenção de 3 meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa, passível de condução em flagrante, caso constatado o cometimento do ilícito.

Sobre o tema, a desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, acredita que a decretação da Lei Seca não coibirá a ingestão de bebida alcoólica. “Nós sabemos há muito tempo, não é segredo para ninguém, que a pessoa que está com predisposição de beber não vai ser por causa da decretação que vai deixar de beber, ela compra um dia antes”, disse em coletiva de imprensa nessa quarta (28), na sede do órgão.

Contudo, Maria Helena pondera que esta não é a maior preocupação da Justiça Eleitoral, mas sim que ninguém compareça ao local de votação embriagado. “Que ninguém faça da bebida um motivo de arruaça. Esses serão coibidos pelas forças que aqui estão”, endurece fazendo menção às polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiro.

Estados

De acordo com um levantamento feito pela Agência Brasil, em ao menos 10 estados será proibido vender, distribuir ou fornecer bebida alcoólica no dia da eleição. Em Minas Gerais, no Acre, Pará e Paraná, a restrição valerá para todo o Estado, das 6h às 18h de domingo. No Amazonas, a proibição vale para a capital, Manaus, entre as 22h de sábado (1º de outubro) e às 18h de domingo.

No Ceará, a restrição está confirmada apenas para Fortaleza, entre 0h e 18h de domingo. Em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, será proibido o consumo de bebidas alcoólicas das 3h às 17h do dia da eleição. No Espírito Santo, a proibição valerá, em princípio, para seis cidades: Ibiraçu, João Neiva, Pinheiros, Boa Esperança, Ibitirama e Dores do Rio Preto.

Já em Rondônia, a Lei Seca já foi definida para três zonas eleitorais de municípios do interior: Ariquemes, Cerejeiras e Nova Brasilândia d'Oeste, da 0h às 18h de domingo. No Tocantins, a restrição vai valer os municípios de Xambioá, Porto Nacional, Gurupi e Araguaína.