Leitão desafia Juarez e afirma que deputados mentem sobre emendas

Reprodução Leitão afirma que deputados mentem quando dizem que destinaram R$ 76 mi em emendas a Sinop

Adversário político do prefeito Juarez Costa (PMDB), o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) desafiou o peemedebista a debater as duas administrações dos grupos que eles lideram em Sinop. Além disso, o tucano disse que os aliados da candidata a prefeita Rosana Martinelli (PR) estão mentindo quando afirmam que já destinaram R$ 76 milhões em emendas para o município.



“Estão mentindo, perderam dinheiro do esgoto e venderam a água de Sinop, não teve vantagem nenhuma a não ser o preço da água subir. Pegaram R$ 55 milhões para fazer asfalto emprestado, quem vai pagar é o futuro prefeito. Estão mentindo para a sociedade e mentindo muito”, declarou Leitão, durante o lançamento da candidatura do empresário Roberto Dorner (PSD) a prefeito de Sinop.



As discussões começaram após as declarações do vereador Fernando Assunção (PSDB), candidato a vice na chapa encabeçada por Dorner, contra as lideranças políticas que estão no palanque do grupo de situação, como o senador Wellington Fagundes (PR), o deputado federal Valtenir Pereira e a deputada estadual Janaína Riva, ambos do PMDB.



Os apoiadores saíram em defesa de Rosana e não economizaram nas críticas ao vereador tucano. Juarez Costa afirmou que as acusações são características do grupo de oposição. Já Valtenir disse que as declarações mostram que Assunção não conhece gestão e "fala pelos cotovelos", enquanto Janaína Riva lembrou que a coligação adversária se esqueceu de que Dorner sempre foi aliada do seu pai, o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Riva.



Após rebater os apoiadores da republicana, Nilson Leitão, que foi prefeito de Sinop por dois mandatos, entre os anos de 2001 e 2008, desafiou o adversário Juarez Costa, que também segue para a conclusão da segunda administração, para uma avaliação de tudo que foi realizado em Sinop nos últimos 16 anos. “Estou pronto para o debate. O desafio fica aqui ao prefeito Juarez Costa e convido para debater a gestão sem nenhum problema para saber quem está falando a verdade ou está mentindo”, finalizou Leitão.