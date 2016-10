Leitão destaca crescimento do PSDB e vê Wilson como herói no 2º turno

Gilberto Leite Nilson Leitão afirma que o PSDB foi o partido que mais cresceu no Brasil e em Mato Grosso

Empurrado pelo governador Pedro Taques, o PSDB elegeu 39 prefeitos. Em Cuiabá, Wilson Santos, do mesmo partido, conseguiu chegar ao segundo turno contra Emanuel Pinheiro (PMDB). O desempenho do tucano surpreende porque o tucano entrou na disputa no último momento e tinha reconhecido um alto índice de rejeição como ex-prefeito que deixou o cargo na metade do mandato para disputa ao Governo. "Wilson Santos é um herói e tem vencido a rejeição", avalia o presidente estadual da sigla, deputado federal Nilson Leitão.

Nessa linha, Leitão defende que Wilson mantenha uma campanha propositiva, mas que também mostre quem é o candidato do outro grupo. "99% de propostas e 1% para mostrar o outro lado".

Em relação ao crescimento da sigla, ele pondera que em 2012 o PSDB elegeu apenas três prefeitos, tendo, depois, ficado só com dois. Nesta linha, ressalta que a adesão de Taques - que trocou o PDT pelo PSDB em 2015 - fez com que a sigla crescesse naturalmente, chegando a 20 prefeitos. Assim, ressalta o crescimento vertiginoso do PSDB, que agora comandará 39 prefeituras e pode chegar a 40, caso Wilson se sagre prefeito de Cuiabá.

Para Leitão o crescimento se deve a vários fatores: a influência do governador; o fato do PSDB ser visto como partido antagônico ao PT ao trabalho partidário feito por ele, pelos dirigentes municipais e candidatos. Ele garante ainda que o PSDB cresceu sem usar a máquina, sendo que a legenda destinou apenas R$ 500 mil para atender todos os 74 candidatos a prefeito e 40 a vice.

Pólos

A legenda foi derrotada em algumas cidades pólo como Tangará da Serra e Rondonópolis. Em Sorriso, cidade com 66.521 habitantes, município importante para o agronegócio, foi eleito o agricultor Ari Lafin (PSDB). “Isso é considerado muito válido”,disse.

Nilson Leitão também comentou sobre a derrota do partido em Rondonópolis – terceiro maior colégio eleitoral do Estado. Lá houve racha entre o prefeito percival Percival Muniz (PPS), que buscou a reeleição, e o seu vice Rogério Salles (PSDB), que tentou se eleger.

Zé do Pátio (Solidariedade) acabou se sagrando vencedor. “Bom, em Rondonópolis, acredito que a divisão dos votos entre Percival e Rogério, acabou influenciando na vitória do Zé do Pátio. Fora o número de abstenções na cidade que também foi muito alto”, comenta.

