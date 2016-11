Leitão vê fracasso de Wilson como 1ª derrota de Taques como governador

O deputado federal Nilson Leitão, presidente do PSDB-MT, avalia que o fracasso de Wilson Santos no segundo turno das eleições municipais foi a primeira derrota como governador de Pedro Taques, tendo em vista que Cuiabá é a principal base eleitoral do chefe do Executivo.

Agora, após a derrota de Wilson no domingo (30), o presidente do PSDB disse que a relação com o prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) vai ser de "respeito do mandato e colaboração com Cuiabá”.

Leitão ainda explana que o governador Pedro Taques nunca discriminou nenhum candidato. “Tanto é que, em Sinop, ele participou da entrega de asfalto novo na Rodovia MT-220”, explica levando a crer o governador tem boa relação com o prefeito Juarez Costa (PMDB), que elegeu a vice Rosana Martinelli (PR).

“A eleição acabou. O PSDB se sente confortável com a vitória de Emanuel. Houve disputa, houve, mas agora é quebrar o retrovisor e olhar pra frente”, disse.

Nilson Leitão, deputado federal, em uma das entrevistas concedidas ao Rdnews

Governos não elegem prefeitos em Cuiabá

Leitão, por outro lado, lembra que no Estado existe uma "tradição" do governador não eleger o aliado na Capital. Exemplifica o ex-governado Blairo Maggi (PP), hoje, ministro da Agricultura, quando chefiou o Estado por dois mandatos e também não conseguiu eleger um prefeito da base aliada. Em 2004, no primeiro turno apoiava Sergio Ricardo (hoje conselheiro do TCE), e no segundo turno deu apoio a Alexandre César (PT), derrotado por Wilson Santos. Já em 2008, o candidato do ex-governador era Mauro Mendes, na época do PR e hoje do PSB, que também perdeu para o tucano, que buscava a reeleição.

A última vez que a Capital teve um governador e um prefeito do mesmo grupo foi no Governo Dante Oliveira (já falecido), que tinha Roberto França (PSDB) como gestor municipal. “Já é quase um costume do cuiabano. Por exemplo, Blairo teve dois mandatos e perdeu duas prefeituras. Essa seria a primeira derrota do Taques como governador, mas não é o fim do mundo”, avalia.

Apesar da derrota em Cuiabá, o deputado federal pondera que o PSDB cresceu no Estado levando em consideração as 39 prefeituras conquistadas pela sigla no pleito. “Cuiabá faz a diferença, seria a cereja do bolo, mas o PSDB saiu vitorioso, conseguimos 39 prefeituras. Cresceu no país também”, disse. O grupo, entretanto, perdeu em cidades importantes como Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças - que estão entre as maiores de Mato Grosso.

Leitão também elogiou a parceria de Wilson Santos, que, de última hora aceitou disputar o cargo de prefeito. “Com a desistência de Mauro, tivemos que pensar em um novo nome, e o Wilson foi parceiro. Acabou fazendo uma campanha difícil”, pontua.

O deputado também apontou o peso da neutralidade de Mauro Mendes na campanha, que prejudicou o grupo. “Tanto é que os dois candidatos usuram o nome dele. E o cuiabano ficou sem entender quem Mauro estava apoiando. Mas é claro que se tivesse tido o apoio, Mauro seria um ótimo cabo eleitoral”, pontua.