Leonardo quer ser atuante na gestão e aponta experiência com a Câmara

"Quero ser um vice que tenha participação na atuação da prefeitura, que eu possa opinar, participar junto ao secretariado, que eu possa também ser um parceiro do Wilson Santos, não ser um vice figurativo". A afirmação é do candidato a vice-prefeito na coligação “Dante de Oliveira” (PSDC, PMN, PEN, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSDB, PSD, DEM, PSB e PV), vereador Leonardo Oliveira (PSB), em visita à sede do .

Gilberto Leite/Rdnews Candidato a vice de Wilson Santos, vereador Leonardo Oliveira quer ser atuante na prefeitura

Para o parlamentar, que atuou aproximadamente dois anos e meio como líder de Mauro Mendes (PSB) na Câmara, sua experiência possibilitará contribuir muito com o Executivo de forma atuante, uma vez que Leonardo não tem interesse em ocupar nenhuma secretaria. “A questão do vice que a gente combinou é que o vice tenha participação”, reforça.

Neste sentido, Leonardo acredita que sua atuação no Legislativo também ajudará a gestão Wilson a ter um bom relacionamento com os vereadores. “Tem uma frase do Mauro que eu sempre digo: quero uma base aliada e não alienada. Pode criticar, cobrar, mas precisa aprovar projetos que são bons para Cuiabá, porque se a gente tiver oposição por oposição, a gente trava tudo”, analisa.

De experiência do primeiro mandato, o candidato a vice-prefeito leva a boa articulação e cita que todos os projetos do Executivo conseguiram aprovação nesse período.

O parlamentar também tem experiência como empresário e é bacharel em Direito. Com 40 anos, já atuou no Ministério Público Estadual, no governo, no Instituto de Terras (Intermat) e na secretaria municipal de Saúde. Foi diretor de Planejamento da Prefeitura de Cuiabá e diretor de Serviços Urbanos da secretaria municipal de Infraestrutura.

Rdnews Perfil do candidato a vice-prefeito Leonador Oliveira

Plano de governo

O plano de governo de Wilson é dar continuidade às grandes obras de Mauro, entre elas o asfaltamento, recapeamento e emplacamento de vias da Capital, além de buscar melhorar o trânsito, e concluir as reformas dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). “O que a gente quer é continuar as grandes obras de qualidade da Gestão Mauro e para isso que nós fizemos a parceria”.

Leonardo conta que tanto a equipe de Mauro Mendes, que desistiu de ir à reeleição na última hora, quanto o próprio Wilson Santos, trabalharam muito na elaboração do plano de governo. “É uma equipe quase em conjunto. Nós trouxemos a equipe do Mauro para trabalhar junto nessa equipe do Wilson”, destaca. Em relação ao apoio de Mauro, Leonardo diz apenas que o gestor tem sua hora e que ele deve subir no palanque no momento certo.

Wilson quer manter o mesmo trabalho na Educação, mas reforçar a atenção na Saúde, em relação aos Postos de Saúde Familiar (PSFs). Além disso, o objetivo é fortalecer a questão social resgatando algumas coisas mais populares como o Peladão e o cursinho pré-vestibular, que agora é pensado no molde parceria público-privado.

Assessoria Wilson e Leonado prometem atuar em obras para serem inauguradas nos 300 anos de Cuiabá

Cuiabá 300 anos

Leonardo conta que, na gestão passada, Wilson tinha planos para os 300 anos de Cuiabá, comemorado em 8 de abril de 2019, que inclui entregar as grandes obras e reformas no município como resolver a questão do VLT e melhorar o transporte público. “O plano diretor é muito importante, é uma área que nós vamos trabalhar muito. Eu já tenho algumas experiências, fiz alguns trabalhos de estudo em cima disso aí como legislador e acho que temos que aprofundar muito”, adianta.

Para por tudo em prática, o candidato a vice-prefeito aponta que, desta vez, o grupo tem mais força e representatividade. “Wilson não conseguiu isso antes. Dessa vez nós podemos ter um apoio do governo do estado, também do governo federal que o PSDB faz parte da base, tem dois ministérios importantíssimos”, cita.

Dante de Oliveira

O socialista pondera que o fato de ser sobrinho do ex-governador Dante de Oliveira (falecido) não influenciou sua entrada na disputa. Explica que, com o recuo de Mauro, o grupo precisou tomar decisões de última hora e acabou definindo Wilson para disputar a prefeitura e Leonardo para vice. “Eu tinha uma campanha toda estruturada para a reeleição, mas eu faço parte de um grupo e às vezes a gente abandona nossos planos para fazer parte de um grupo. Acredito que tem tudo para dar certo, a gente tem o melhor nome”.

Dos atributos de Dante, Leonardo traz a paixão pela política. “Eu levo do Dante essa vontade e respeito pela causa pública, a vontade, o ideal. Ele sempre dizia que a única maneira de mudar vai ser no voto, então nós temos que insistir na política. Eu sou um apaixonado que insiste na politica”, pontua. Da família por parte de mãe, o vereador herdou a política, já por parte de pai, o conhecimento jurídico. Em sua atuação, Leonardo pretende unir ambos os lados.