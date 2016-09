Lideranças do PSD lançam Salles e cumprem roteiro no final de semana

Assessoria As lideranças do PSD foram a Rondonópolis apoiar Rogério Salles e Marildes

O vice-governador Carlos Fávaro e o senador José Medeiros, principais lideranças do PSD mato-grossense, cumprem extenso roteiro na região Sudoeste do Estado na final de semana em apoio aos candidatos a prefeito de contam com respaldo da sigla. O deputado estadual Leonardo Albuquerque e o presidente da Empaer Layr Mota também participam da Caravana 55.

O roteiro começou em Rondonópolis, na quinta (1º), com o lançamento da candidatura a prefeito de Rogério Salles (PSDB) com a vice Marildes Ferreira (PSD). O ato político aconteceu às 19h30, no Salão Paroquial da Vila Operária. Hoje (02), a agenda inicia em Jauru com carreata em apoio ao candidato a prefeito Pedro Ferreira (PSD) e do vice Waldir Garcia (DEM) a partir das 18h. Às 19h acontece a abertura oficial do Comitê 55.

Presidente estadual do PSD, Fávaro ressalta que irá trabalhar intensamente pedindo votos e fazendo campanha para os companheiros de sua sigla. "Sempre depois das 18 horas e nos finais de semana estaremos visitando os municípios e andando nas ruas pedindo voto ao cidadão. Essa campanha o corpo a corpo vai fazer toda diferença".

Ainda sexta, Fávaro, Medeiros e as lideranças social-democratas participam de carreta em Figueirópolis D'Oeste em apoio ao candidato a prefeito Timbal (PSD) e do vice Rugles, ambos do PSD. O início está previsto para 21h.

No sábado (03), a Caravana 55 passa por quatro municípios. Às 8h, acontece caminhada na Avenida Marechal Rondon, em Pontes e Lacerda, em apoio ao candidato a prefeito Romes Amurim (PSD) e vice Vadinho (PMDB). Já às 13h30, Fávaro, Medeiros e os correligionários tem reunião em São José dos Quatro Marcos, onde apoiam Carlos Bianchi (PSD) para prefeito com o vice José Lessi (PP). Às 18h30, o ato político é Indiavaí, com a chapa Valteir (PSD) e Marquinhos (PR).

No sábado à noite, a partir das 20h, a agenda é em Araputanga. No município, o PSD apresenta a candidata a prefeita Stella Maris com o vice Ronilson Corsino (PP). Antes de ir embora, as lideranças ainda visitam a feira municipal.

No domingo (04), às 15h, Fávaro, Medeiros e lideranças do PSD comparecem na reunião ampliada em Reserva do Cabaçal, em apoio ao candidato a prefeito Tarcísio Ferrari (PSD) e do vice Neguinho (DEM). A Caravana 55 termina em Mirasol D'Oeste, a partir das 19h, com ato político em apoio a Elias Leal (PSD) para prefeito e Dr. Marcel (PTB) como vice. (Com Assessoria)