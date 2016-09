Lideranças do PT marcam presença para apoiar a campanha de Kiko

Semana7 Ságuas e Barranco, na foto com membros do PT de Barra do Garças, em ação na campanha eleitoral

O deputado federal Ságuas Moraes e o ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco, participaram ontem (6), em Barra do Garças, de atos de apoio ao vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko, candidato do PT à prefeitura de Barra do Garças. Além de Barra, os petistas participaram de uma caminhada em Pontal do Araguaia com a prefeita e candidata à reeleição Divina Oda (PSD).

Na oportunidade, Ságuas e Barranco prometeram participação efetiva na campanha eleitoral deste ano como forma de colaborar com os candidatos do PT e partidos coligados. "Vamos ajudar no que for possível os candidatos do nosso partido e àqueles que estamos apoiando", disse o parlamentar, que não esqueceu de mencionar o impeachment da presidente Dilma durante sua passagem pela região.

“Ela foi eleita com 54 milhões de votos e destituída por 61 senadores, 35 deles envolvidos na Lava-Jato. Foi um verdadeiro golpe”, ressaltou o deputado, que mesmo com a queda da presidente, acredita que o PT sairá forte das eleições deste ano em Mato Grosso com a eleição de ao menos cinco prefeitos e entre 60 a 80 vereadores.

O ex-prefeito Valdir Barranco, que vive a expectativa de assumir a vaga do deputado Perry Taborelli (PSC) na Assembleia Legislativa, também manifestou apoio à candidatura do ex-vereador Kiko, se colocando à disposição para ajudá-lo ao longo da campanha a prefeitura de Barra do Garças.

"Para nós, que colocamos o nosso nome à disposição para mudar Barra do Garças, é uma satisfação receber esses companheiros e saber que eles apoiam o nosso projeto e estão dispostos a trabalhar para uma cidade melhor, pois, acreditam que somos capazes de mudar essa realidade", disse o vereador Kiko.

A agenda dos petistas foi finalizada com a inauguração à noite do comitê central do petsita, no setor central da cidade.