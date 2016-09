Lucimar vê 1º lugar como estímulo; Taborelli diz que analisará números

Arquivo Lucimar considera que o resultado da pesquisa é um estímulo para trabalhar muito mais

A candidata à reeleição, prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM), considera que o resultado da pesquisa eleitoral, na qual está em primeiro lugar com 62%, é estímulo para trabalhar ainda mais. “Fico muito satisfeita com o resultado, mas acho que é hora de unir interesse em prol do município. Recuperar a confiança do povo em relação aos políticos”, avalia.

A intenção de voto, divulgada pelo instituto Gazeta Dados, na manhã de hoje (6), mostra ainda que o deputado estadual Pery Taborelli (PSC) está em segundo lugar com 14%. Outros 2% dos entrevistados afirmaram preferir Alan da Top Gás (PV). Por último, figura o Milton Dantas, o Miltão (Psol), com 1%.

Lucimar está em 1º lugar com 62% de intenções de voto; Taborelli com 14%

Taborelli pontua que ainda não teve conhecimento sobre a pesquisa, mas que deve comentar nas próximas horas, juntamente com sua equipe. “Mas para o companheiro de Jayme Campos (marido de Lucimar) e o governador Pedro Taques (PSDB), que gasta R$ 70 milhões com a imprensa, qualquer pílula negra vira dourada”, acusa o parlamentar referindo-se à verba que o governo possui para serviços de publicidade.

Em resposta ao parlamentar, por meio de assessoria, Lucimar diz que evita embate com Taborelli, e agradece o apoio de Taques na sua campanha. Além disso, ela lembra que na eleição em 2014, ainda candidato, Taques foi o mais votado em Várzea Grande.

Espontânea

Conforme a pesquisa espontânea, Lucimar mantém o primeiro lugar com 48% das intenções de voto. Já Taborelli aparece com 8%, seguido por Alan e Miltão, que receberam 1% da intenção do eleitorado. Não souberam ou não responderam somam 36%. Outros 6% declararam que vão votar em nulo ou em branco.

Rejeição

Taborelli possui a maior rejeição entre os candidatos, com 28%. Seguido por Miltão, com 14%. Alan tem 11%. Conforme a pesquisa, a menor rejeição é da prefeita Lucimar, 10%. Dos entrevistados, 7% rejeitam todos os candidatos. Outros 30% não responderam ou não souberam.