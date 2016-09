Mais de 100 servidores trabalharão para retirada do lixo das eleições

Secom A Prefeitura de Cuiabá mobilizou 100 servidores para trabalhar na limpeza do lixo das eleições

O dia da eleição municipal pouco altera a rotina de trabalho na Prefeitura de Cuiabá. Centenas de servidores municipais e veículos foram requisitados pela Justiça Eleitoral para servirem de apoio aos trabalhos durante a votação e também na apuração. A Secretaria de Saúde manterá os plantões normais de final de semana e a Secretaria de Mobilidade Urbana não fez nenhuma recomendação especial às empresas de transporte coletivo para aumentar a frota em circulação.

Somente a Secretaria de Serviços Urbanos já está com seu esquema montado para fazer o trabalho de limpeza nas proximidades dos locais onde funcionarão seções eleitorais. Os trabalhos envolverão mais de 100 homens e mulheres que começarão a trabalhar por volta das 17h30min.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, os trabalhos vão começar pelos locais de maior concentração de eleitores na área central: Escola Presidente Médici, IFMT, Liceu Cuiabano e UFMT. Os trabalhos de varrição e limpeza devem estar concluídos até a quarta (05).

Na eleição de 2014, a Secretaria de Serviços Urbanos recolheu cerca de 5 toneladas de material de propaganda eleitoral ao final da votação. Este ano este volume deve cair muito.

“Pelas peculiaridades desta eleição, com muitas restrições quanto à propaganda, aliada à crise econômica, acreditamos que recolheremos no máximo duas toneladas de papel e outros materiais”, acredita o secretário Stopa.

Transporte inalterado

A Secretaria de Mobilidade Urbana não preparou nenhum esquema especial para a movimentação dos eleitores. As empresas vão operar com o número de veículos de um domingo comum.

O diretor de Transporte da Semob, Leopoldino Queiroz, explicou que não há necessidade de um esquema especial porque a grande maioria dos eleitores vota em locais próximos às suas residências. Por experiências de eleições anteriores, percebemos que o deslocamento de pessoas é idêntico ao de um final de semana comum, não havendo a necessidade de aumentarmos o número de ônibus circulando”, disse também Leopoldino Queiroz.

No entanto, as empresas vão deixar motoristas de plantão em suas garagens para eventualmente atender as necessidades de reforço em uma ou outra linha. “È apenas por precaução, mas não acreditamos que seja preciso, mas se houver necessidade os eleitores serão atendidos para seus deslocamentos”, acrescentou o diretor de Transportes.

Saúde mantém rotina

A Secretaria Municipal de Saúde manterá o padrão normal de atendimento no dia da eleição. As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas sem interrupção, em razão disso, não foi preciso montar qualquer esquema especial de atendimento.

As policlínicas e UPA’s Norte, localizada no bairro Morada do Ouro, e Sul, no bairro Pascoal Ramos, e Hospital Municipal e Pronto Socorro, funcionarão normalmente. Já as unidades básicas de saúde – Centros de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família (PSF) estarão fechadas.

Em relação à Vigilância em Saúde, também não será montado nenhum esquema especial de funcionamento. A unidade já funciona aos finais de semana e feriados em esquema de plantão, em relação Vigilância Epidemiológica e Zoonoses, onde um vacinador permanecerá de plantão como é feito normalmente. (Com Assessoria)

