Malafaia pede que cristãos de Cuiabá não deem voto ao procurador Mauro

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e apresentador de programa religioso no Rio de Janeiro, pede que os cristãos de Cuiabá não votem no candidato a prefeito procurador Mauro (Psol), cotado para chegar ao segundo turno. Segundo Malafaia, o postulante pertence ao partido que defende casamento gay, aborto e liberação das drogas. “E defendem uma das coisas mais nojentas que é a ideologia de gênero. Povo cristão de Cuiabá, não se deixe enganar por discurso”, dispara o postar por meio de um vídeo gravado no Youtube, publicado ontem (19), e que já tem mais de 2,2 mil visualizações.

Para o pastor, a intenção da sigla é “herotizar” crianças nas escolas. Pontua que conforme a Constituição e a convenção americana de direitos humanos, cabe aos pais a educação moral e religiosa dos filhos. Lembra ainda que o Senado e a Câmara Federal rejeitaram a ideologia de gênero.

Malafaia prevê que, caso seja eleito, procurador Mauro irá trabalhar contra os princípios cristãos. “Então filho, diga não ao Psol. Agora eles são bacanas, agora o discurso é bacaninha. Não vamos nos enganar com falso discurso. Diga não ao senhor procurador Mauro”, finaliza.

O procurador Mauro, inclusive, já foi questionado acerca desse assunto no debate da rádio CBN, em 13 deste mês. O candidato afirmou que a sigla é feita de diversas correntes de pensamentos. Sustentou que por ser católico tem seus posicionamentos firmes. No entanto, evitou entrar em polêmica.

Outro lado

O candidato, por meio da assessoria, afirma que irá publicar um vídeo na sua rede social até o final da manhã para responder o pastor, assim como dar seu posicionamento acerca dos assuntos polêmicos.