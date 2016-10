Maluf receita “chá de semancol” a Geller e defende Cuiabá para o povo

Gilberto Leite/Rdnews Segundo Maluf, Geller não conhece Cuiabá e não tem no currículo nenhum serviço prestado à Capital

O presidente da Assembleia, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), rebateu hoje (13), as declarações do secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller (PP), contra o candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB). Principal investidor da campanha do candidato do PMDB ao Palácio Alencastro, Emanuel Pinheiro, Geller defendeu Cuiabá como a Capital do Agronegócio e chamou o tucano de “míope”.

Maluf receitou um “chá de semancol” a Geller, ex-ministro da Agricultura no Governo Dilma Rousseff (PT), enfatizando que Wilson e seu grupo vão trabalhar para uma “Cuiabá do Povo”. “Com todo respeito ao setor do agronegócio que reconheço a importância para nossa economia, inclusive sou contra novas taxações aos produtores, o Neri Geller precisa tomar um chá de semancol antes de propor qualquer coisa em Cuiabá”, declarou.

Segundo Maluf, Geller não conhece Cuiabá, não tem no seu currículo nenhum serviço prestado para Capital e quer chamar o candidato de míope. “Míope é a visão do ex-ministro, que entra na campanha investindo e prometendo chamar todo o agronegócio para garantir financeiramente a vitória do seu candidato”, observou o presidente da Assembleia.

Maluf fez questão de ressaltar que declarações como a de Neri Geller reforçam a necessidade da população de analisar o candidato, as suas propostas e o grupo político que está por traz dele. “É muito importante que o eleitor faça essa avaliação. Que olhe quem está apoiando Wilson, quem está apoiando Emanuel. Quem quer o bem para a população, e quem quer privilegiar pequenos e poderosos grupos’, concluiu.

