Maria Lúcia e José Carlos disputam prefeitura em eleição suplementar

Reprodução Outros 2 municípios de Mato Grosso podem ter nova eleição: Primavera do Leste e Mirassol d’ Oeste

Os eleitores de Conquista D'Oeste, a 571 km de Cuiabá, terão de voltar às urnas no início do próximo ano em eleição suplementar. O município teve a maioria dos votos "congelados" devido à impugnação de registros do candidato à reeleição Walmir Guse (PSDB) e do candidato a vice-prefeito na chapa de Fabio Herbert (PPS), Aldeir Farias Simões, também do PPS . Com isso, disputam a Prefeitura na nova eleição o vereador José Carlos (PMDB) e Maria Lúcia (PP).

José Carlos apareceu como eleito no primeiro turno. Ele obteve 827 votos. Todavia, os impugnados Walmir e Fábio conseguiram, respectivamente, 818 votos e 554 votos. A soma total dos votos válidos e impugnados, considerando os três candidatos, chega a 2199. Mas a impugnação altera o resultado, porque calculando o percentual de cada candidato sobre o total dos votos, os dois candidatos que tiveram os votos congelados teriam 62,40%. O fato de a soma dos votos impugnados ter sido maior que 50% do total determina, segundo a lei eleitoral, a realização de nova eleição em Conquista.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, o atual prefeito de Conquista teve a candidatura indeferida pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral. Ele recorreu ao TRE-MT, porém, desistiu do recurso. Desta forma, sua candidatura está indeferida em situação definitiva.

Fabio Herbert está com a candidatura deferida, porém, seu vice, Aldeir Farias Simões, teve o registro de candidatura indeferido também pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral. Aldeir recorreu ao TRE, mas o Pleno negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento.

O vereador de dois mandatos José Carlos e candidato a prefeito de Conquista D’Oeste acredita que a nova eleição será tranqüila, tendo em vista que o candidato mais forte, segundo sua própria conjectura, não disputará o pleito. “Walmir é o mais forte. Hoje, eu vejo que a eleição será tranquila. A vice dele (Mária Lucia, candidata à prefeitura) é muito fraca”, dispara. José Carlos ainda declarou que recebe apoio de Fábio Hebert e do PPS no município. Outros dois municípios no Estado podem ter nova eleição: Primavera do Leste e Mirassol d’ Oeste.

Orçamento do município

Segundo o IBGE, Conquista D’Oeste tem um total de 3.385 habitantes e cerca de 2.824 eleitores. A Receita do município é estimada em R$ 17 milhões. (Com Assessoria)