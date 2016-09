Marqueteiros dizem que campanha eleitoral virou mais “corpo a corpo”

Reprodução Frederico Parma, marqueteiro da coligação Sinop Pode Mais, encabeçada pelo empresário Dorner

A uma semana do fim das eleições, em Sinop, os coordenadores de marketing das coligações majoritárias avaliam que o pleito no município ficou definido pela campanha “corpo a corpo” e que as mudanças na legislação fizeram com que as estratégias tenham que ser mais assertivas, o que tornou o processo ainda mais intenso.

Marqueteiro da coligação Amor Por Sinop, que tem como candidata Rosana Martinelli, Bruno Bini considera que as mudanças na legislação fizeram da campanha eleitoral de 2016 um laboratório, para experimentar e consolidar os entendimentos desde o marketing e jurídico, até na parte administrativa e financeira.

“Quase tudo mudou, desde a forma de arrecadação, até o formato dos programas, mais curtos e evidenciando mais o candidato. São mudanças bem intencionadas, que podem ficar mais interessantes com algumas afinações. Ter o candidato na rua, próximo do eleitor, obviamente é uma necessidade”, considerou Bini.

Frederico Parma, marqueteiro da coligação Sinop Pode Mais, encabeçada pelo empresário Roberto Dorner (PSD), também avalia que a redução do tempo de campanha não prejudicou, mas fez com que os candidatos a prefeito tivessem que partir para a conversa “olho no olho” com o eleitor.

“A campanha tem mais corpo a corpo. Como praticamente todas as mídias externas foram abolidas - cavaletes, bonecos, minidoors, santões, adesivões de carro - o candidato precisa bater mais perna, participar mais de reuniões com os vereadores, olhar mais no olho do eleitor”.

Julio Valmorbida, responsável pelo marketing do candidato da coligação Frente Alternativa, Dalton Martini (PP), acredita que na reta final de campanha a melhor estratégia é intensificar as propostas. “Apenas reforçaremos o trabalho de levar as propostas ao maior número de pessoas, mantendo a campanha limpa, da honestidade e de quem tem vontade de trabalhar por Sinop”.

Propaganda na TV

Com a redução do tempo de TV, as equipes de marketing ampliaram ainda mais os trabalhos nas mídias sociais. Além dos programas eleitorais se tornaram virais nas redes sociais, as publicações de fotos ganharam mais visibilidade nas páginas de Facebook, que nos próprios sites de campanha.

Na última semana, essas mídias alternativas devem ser ainda mais exploradas pelos marqueteiros.