Mauro desautoriza aliados do PSB e avisa que não apoiará Wilson Santos

Gazeta Mauro Mendes, com apoio da primeira-dama Virgínia, emite comunicado aos membros do PSB

O prefeito Mauro Mendes (PSB) não vai apoiar a candidatura de Wilson Santos (PSDB) à Prefeitura de Cuiabá nas eleições de outubro. Em mensagem veiculada no grupo de WhatsApp do PSB cuiabano, o socialista destacou os motivos do veto ao tucano.

“Solicito a todos, que ao exercerem seu livre direito de fazer política e campanha, não utilize meu nome sem minha expressa autorização. Quem o fizer será desmentido publicamente”, trecho extraído da mensagem de Mauro no aplicativo.

Dentre as situações que levaram ao veto, o prefeito destacou que o candidato escolhido pelo governador Pedro Taques (PSDB) era critico de sua gestão dias antes do anuncio do seu nome como substituto no pleito municipal. Ele também lembrou que Wilson foi adversário dele e do PSB nas eleições de 2008, 2010 e 2012.

Na mensagem, Mauro ainda reconhece o apoio do PSDB na sua gestão, e por isso, não aponta problema quando membros do PSB decidiram participar da campanha de Wilson. Na última semana, secretários municipais participaram de um programa eleitoral de TV declarando apoio e informando que o trabalho deles vai continuar no eventual governo chefiado pelo tucano.

“Não irei relembrar aqui as ofensas pessoais e familiares e das mentiras contadas na campanha de 2008, motivos pelo quais minha esposa, com razão, refuta a ligação do meu nome a do atual candidato do PSDB”, diz trecho da nota.

Leia, abaixo, o texto postado por Mauro: