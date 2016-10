Mauro diz que é prefeito até o final e se irrita com os palpites de Emanuel

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito Mauro Mendes não aceita os "pitacos" de Emanuel Pinheiro sobre a gestão municipal

A exigência do candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) para que a solução para o contrato de concessão da CAB Cuiabá, que se encontra sob intervenção, seja deixado para a próxima gestão, recebeu dura resposta do atual prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB). O socialista não escondeu sua irritação. “Até o dia 31 de dezembro eu sou legitimamente o prefeito eleito para tomar as decisões que a Constituição da República e a Lei Orgânica Municipal me confere. Não tenho que aguardar ninguém”, afirmou o chefe do Executivo da Capital.

Mauro desaprovou a tentativa de Emanuel em tentar mandar na municipalidade, antes mesmo de se eleger prefeito. “Eu não deixarei o problema pendente. Vou resolver (o problema da CAB) na nossa administração. Fizemos a intervenção convictos de que a medida foi correta”, destacou .

O prefeito da Capital citou que o Poder Judiciário deu ganho de causa para a Procuradoria Geral do Município (PGM) e contra a CAB, que tentou revogar a intervenção, com ações judiciais. “A justiça acabou de analisar os argumentos colocados pela CAB e pela Prefeitura de Cuiabá. E arquivou o processo, reconhecendo que é legítima e legal a intervenção feita pela Prefeitura de Cuiabá”, enfatizou Mauro.

A intervenção é válida por seis meses e termina em novembro. “Estamos próximos dos seis (de intervenção). E muito provavelmente, antes do término, teremos novidades. E eu não vou deixar o problema sem resolver”, afiançou o prefeito.

Existe dois caminhos, na avaliação do prefeito, para que o problema seja equacionado. “Ou eles (CAB) repassam para um grupo investidor com capacidade técnica e financeira de fazer os investimentos e honrar os compromissos contratuais ou iremos declarar a caducidade do contrato e retomar isso para o município de Cuiabá”, proclamou.

Caso a caducidade seja declarada (embasada pelo não cumprimento do contrato), o próximo prefeito teria o caminho livre para fazer nova licitação para os serviços de água e esgoto já, que, como o próprio Mauro tem ressaltado, o município não tem condições financeiras de arcar com os serviços e novos investimentos.

Apoiado pelo ex-prefeito Chico Galindo (PTB), responsável pela concessão para a CAB, a cobrança de Emanuel Pinheiro foi prontamente rejeitada pelo atual prefeito. “A qualquer momento sou obrigado a fazer um debate franco e aberto com a sociedade, com os órgãos constituídos, com o Ministério Público Estadual, Câmara de Vereadores, movimento comunitário e com os cidadãos, para decidir o rumo a tomar. Agora é claro: decisões cabem ao atual prefeito tomar”, concluiu. (Com Assessoria)