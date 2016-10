Mauro diz ser partidário, não revela o voto e entrega uma Cuiabá melhor

Gilberto Leite/Rdnews Ao lado da esposa Virgínia Mendes e com a filha Maria Luiza no colo, o prefeito Mauro Mendes concede entrevista, neste domingo, ao chegar na UFMT para votar

Com quase uma hora de atraso, o prefeito da capital Mauro Mendes (PSB) chegou para votar, no campus da UFMT, em Cuiabá, acompanhado da esposa, primeira-dama Vírginia Mendes, e da pequena Maria Luzia, sua filha mais nova. Ele desistiu de partir para uma reeleição alegando priorizar sua família e reiterou, nesta manhã, que essa foi uma das decisões mais difíceis da sua vida.

Por volta das 10h, com a filha no colo, o prefeito acompanhou a votação da esposa e, posteriormente, seguiu à seção 98, onde confirmou o voto. Quando questionado sobre qual teria sido sua escolha, Mauro se limitou a dizer que a posição do seu partido foi clara durante o primeiro turno. “Nos já falamos claramente sobre a posição do PSB que foi externalizado. Quanto ao segundo turno, vamos aguardar o resultado das urnas para saber efetivamente quais os candidatos passaram e qual será a posição do PSB no próximo turno”.

Gilberto Leite/Rdnews Mauro Mendes assina documento junto aos mesários; prefeito da Capital afirma ser partidário, mas não revela para quem votou

Como cidadão, Mauro afirmou ter sido criterioso na hora da escolha, por conhecer a dura realidade da Capital, os desafios e também oportunidades para que o próximo gestor continue trazendo melhorias para Cuiabá. “Foi levando tudo isso em consideração que fiz a minha escolha”.

De todo modo, o prefeito afirmou que independente de quem ganhar a eleição, o futuro chefe do Executivo municipal receberá uma Cuiabá melhor do que a que ele encontrou quando foi eleito em 2012. Ele cita, por exemplo, a modernização da gestão interna, implantação de sistemas e as contas pagas praticamente em dia.

Quando questionado se está arrependido de não ter seguido no pleito, foi enfático: "eu coloquei minha família em primeiro lugar, mas tenho certeza de que Cuiabá encontrará seu caminho e como cidadão continuarei contribuindo para a nossa cidade".

Domingo família

Diferente de outras lideranças políticas, Mauro Mendes preferiu a discrição e não irá acompanhou correligionários e seu possível candidato a prefeito, Wilson Santos, durante visitas aos principais colégios eleitorais de Cuiabá. Ele alega que aos domingos dificilmente faz atividades políticas e quem o conhece sabe que 100% dos domingos são dedicados a família. “Para me tirar de casa somente as eleições, e, nesse caso, como não sou candidato, vim apenas exercer meu direito como cidadão. Já estou retornando para minha casa, onde ficarei com meus filhos que estão todos lá”.