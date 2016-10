Mauro nem cumprimenta Wilson em evento e diz estar fora do 2º turno

Gilberto Leite/Rdnews Chegada do governador de São Paulo Geraldo Alckimin em evento, recepcionado pelo prefeito Mauro Mendes, deputado Nilson Leitão e candidato Wilson Santos

O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) ainda joga para o partido o apoio ao candidato Wilson Santos (PSDB), tendo em vista que as siglas são coligadas. Ele afirma ainda que não vai participar da campanha no segundo turno e quando chegou em evento durante visita do governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) a Cuiabá, hoje (07), para participar de testes das vacinas contra a dengue, nem cumprimentou o desafeto, mesmo ele estando ao lado, veja foto.

Questionado se o prefeito subirá no palanque de Wilson neste segundo turno, Mauro justifica que não participa pessoalmente da campanha por estar focado em concluir as obras da prefeitura, mas destaca que seu partido é coligado ao de Wilson, confirmando que a sigla apoia o tucano. “O PSB está coligado ao PSDB, qualquer coisa diferente disso é especulação”, disse.

Ao contrário de lideranças partidárias que informam, prontamente, em quem vão votar em 30 de outubro, como o governador Pedro Taques, que evidencia claro apoio ao tucano, Mauro não declara o voto e ainda deixa claro que vai votar de acordo com suas ideologias.

“O voto tem vários princípios, tem o princípio da indivisibilidade, digamos, assim, e do sigilo. Eu não vou revelar o meu voto. Vou votar democraticamente”, completa o prefeito, durante visita de Geraldo Alckmin (PSDB) a Cuiabá para participar de testes das vacinas contra a dengue.

Já o Wilson Santos pontua que respeitará qualquer decisão de Mauro Mendes sobre um eventual apoio, ou falta dele. "No devido momento, se achar conveniente se manifestar, bem. Senão, qualquer posição dele será respeitada por mim", disse o tucano. No mesmo ambiente, hoje, coincidentemente ou não, ambos ficavam em pontos extremos e tiveram no máximo troca de olhares.

No primeiro turno o prefeito chegou a fazer uma "micro" participação na campanha de Wilson. Em um evento do PSB, apesar de não pedir voto diretamente ao tucano no palanque, pediu para o número que representa o candidato, 45. Ele também não esperou Wilson chegar ao evento e deixou o local 20 minutos antes de ele aparecer acompanhado do governador Pedro Taques.

Mauro sobe no palanque de Wilson e pede voto dos eleitores para o "45"