Mauro vai a evento de aliados e, sem citar Wilson, pede que eleitor vote 45

Jacques Gosch Mauro comparece a evento de campanha, mas deixa o palanque antes que Wilson chegasse ao local

Quatro dias após a polêmica criada ao desautorizar aliados do PSB a usarem seu nome na campanha e propaganda política do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB) pela coligação "Dante de Oliveira", o prefeito Mauro Mendes (PSB) faz passagem relâmpago em evento de campanha chamado pelos coordenadores de "Hora da Virada".

Embora não cite o nome do candidato tucano e ex-adversários por três eleições, Mauro pediu voto para os vereadoresa do PSB e para Leonardo Oliveira, candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito.

Mauro posou para fotos ao lado do fiel escudeiro Suelme Evangelista, presidente do PSB de Cuiabá, e discursou afirmando que tem compromisso com aliados. "Sou homem de cumprir acordos", disse. Mesmo não citando o nome do candidato tucano, Mauro pede que os eleitores votem 45, o número do PSDB, mas deixou o palanque de aliados e correligionários antes que Wilson chegasse ao local.

A posição de Mauro, de distanciamento da campanha, havia sido comunicada por meio de mensagem veiculada no grupo de WhatsApp do PSB cuiabano, na qual o socialista destacou os motivos do veto ao tucano.

Mauro desautoriza aliados do PSB e avisa que não apoiará Wilson Santos