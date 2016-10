Medeiros diz que grupo pró-Taques foi o grande vitorioso nas eleições

Gilberto Leite Para Medeiros, eleitor compreendeu que o Executivo não pagou RGA integral devido à crise financeira

O senador José Medeiros (PSD) avalia que, apesar das derrotas em cidades-pólo como Rondonópolis, Barra do Garças e Tangará da Serra, o grupo político que sustenta o governador Pedro Taques (PSDB) saiu vitorioso das eleições. Segundo ele, nem mesmo o embate com os servidores do Estado por conta do não pagamento da integralidade da Revisão Geral Anual (RGA) enfraqueceu a base aliada.

Para Medeiros, as derrotas em cidades-pólo importantes ainda são reflexo da determinação de Taques em fazer frente ao desafio de governar o Estado. Ele afirma ainda que fazer política pensando em agradar segmentos para obter votos não faz parte do perfil de Taques.

“Nosso grupo, quando assumiu o governo, ficou focado na gestão, preocupado em como fazer frente ao desafio imenso de governar o Estado diante do caos que recebeu, do que propriamente fazer aquela política do carinho, da prosa, daquilo que tem que ser feito para conquistar simpatia”, declarou Medeiros em entrevista ao .

Conforme Medeiros, o eleitorado compreendeu que o Executivo não pagou a integralidade da RGA devido à crise financeira. Desta forma, garantiu vitória nas urnas para PSDB, PSD e PSD, que são o principal sustentáculo de Taques.

“O resultado foi muito positivo e nos impõe o desafio ainda maior de fazer com que o Estado possa deslanchar. Ao mesmo tempo, deixa o alerta que em alguns pólos não conseguimos fazer o diálogo com eleitores a ponto de convencê-los a votar com o grupo”, concluiu o senador.

Prefeitos

Com 38 prefeitos eleitos, o PSDB de Taques foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos em Mato Grosso e pode chegar a 39, caso Wilson Santos vença o segundo turno em Cuiabá. Em segundo lugar vem o PSD de Medeiros e do vice-governador Carlos Fávaro com 23. O PSB ficou na quarta posição com 15, atrás do oposicionista PMDB que fez 16 gestores em 02 de outubro e pode chegar a 17 já que Emanuel Pinheiro segue disputando a Prefeitura da Capital.