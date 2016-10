Mesmo desgastado, Asiel é reeleito com 131 votos a mais que favorita

Com uma diferença de apenas 131 votos, Asiel Bezerra (PMDB) foi reeleito em Alta Floresta, neste domingo (2). O peemedebista conquistou 44,56% do eleitorado e derrotou por 0,5% a candidata Maria Izaura (PDT), que chegou a ser considerada favorita, pois administrou o município por oito anos, de 2005 a 2012, e encerrou o segundo mandato com altos índices de aprovação.

Asiel contava com o apoio do deputado estadual Romoaldo Junior (PMBD) e comandará o Executivo pelos próximos quatro anos ao lado da vice-prefeita Marinéia da Silva Munhoz, a Neia (PSD). A apuração total dos votos foi encerrada às 19h55 e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a dupla recebeu 11.759 votos.

Reprodução Mesmo após enfrentar desgaste, Asiel Bezerra se reelege em Alta Floresta com 44,56% dos votos

Para se reeleger, Asiel enfrentou um forte desgaste popular. Ele responde a processos na Justiça e só conseguiu fechar coligação com quatro partidos, sendo eles o PMDB, o PSD, o PTB e o nanico PRP.

Em março do ano passado, o peemedebista foi afastado do cargo pela Justiça por 30 dias, em razão de falhas graves na saúde pública. Além disso, teve as contas de 2014 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), e ainda teve que devolver R$ 1,5 milhão ao erário junto com um ex-secretário e cinco empresas.

Detalhes

Neste domingo, de 38,2 mil pessoas aptas a votar, 28,6 mil foram às urnas, sendo que 1,5 mil anularam e 776 votaram em branco. Outros 9,5 mil eleitores se abstiveram.

Asiel Bezerra seguiu com vantagem em relação aos demais candidatos durante toda a apuração. Na reta final, Maria Izaura se aproximou e chegou a uma diferença de pouco mais de 2%, contudo, não foi suficiente e amargou o segundo lugar com 44.06% dos votos, equivalente a 11.628 eleitores. Oliveira Dias (Solidariedade) ficou em terceiro com 8.59% dos votos e, por último, Edinho Paiva (PSC), com 2.78% dos votos.

Na última urna, que continha 237 votos, a diferença entre Asiel e Izaura era de 176 votos, um percentual de menos de 1%

Base

Na Câmara, Asiel contará com quatro parlamentares peemedebistas entre os 13 eleitos. São eles Eloi Crestani, Cidão Boa Nova, Emerson Machado e Luiz Carlos. Com esse quantitativo, o PMDB é o partido com mais vereadores no Legislativo, seguido do PSDB com três eleitos.