Ministro pede vistas e candidatura de Taborelli pode ser negada pelo TSE

Gilberto Leite Taborelli pode disputar as eleições com registro com pendências, ou seja, em dúvida quanto à validade

Na sessão desta quinta (29), o corregedor geral do TSE, ministro Herman Benjamin pediu vistas dos Recursos Especiais 18.774/2016 em nome de Taborelli e 20.765/2016 de Miriam Pinheiro, respectivamente candidato a prefeito e vice pela Coligação Mudança com Segurança.

A relatora de ambos os recursos, Luciana Lossio, votou favoravelmente à manutenção da decisão dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) pelo registro da candidatura de Taborelli e de Miriam, sendo seguida pelo procurador eleitoral, Nicolao Dino.

Porém, após os argumentos da advogada de defesa, Kelly Ezequiel, de Taborelli e Miriam, o ministro Herman Benjamin reforçou seu pedido de vista e de divergência quanto ao entendimento da ministra Luciana. O próprio chefe do Ministério Público Eleitoral, o sub-procurador da República, Nicolao Dino, admitiu a necessidade de uma nova avaliação da situação, o que pode levar ao indeferimento dos registros.

A conseqüência imediata da decisão do Pleno do TSE é que no domingo, Taborelli e Miriam disputem as eleições com registro com pendências, ou seja, em dúvida quanto à validade e aguardando posicionamento oficial e definitivo da Corte da Justiça Eleitoral no Brasil.

Existe ainda a possibilidade dos ministros do Pleno do TSE apreciarem, antes das eleições, ambos os recursos especiais que foram protocolados pelos partidos da Coligação Pra Avançar e Melhorar.

O presidente do DEM, partido de Lucimar Campos, Gonçalo Almeida, assinalou que a decisão de recorrer ao TSE foi dos presidentes dos partidos da coligação. “Em eleição, muitos se postam de paladinos da moralidade, quando na realidade são useiros e vezeiros em desrespeitar a lei e se utilizar da função pública em proveito próprio”, explicou Gonçalo. (Com Assessoria)