MPE protocola pedido para indeferir a candidatura do primo de Bezerra

Reprodução Francisco Bezerra enquanto prefeito de Juscimeira teve contas de gestão rejeitadas pelo TCE

O Ministério Público Eleitoral apresentou um pedido de impugnação à candidatura de Francisco Bezerra (PSB), que disputa a Prefeitura de Juscimeira e é primo do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB). O pedido foi protocolado no último dia 15 no cartório da 14ª Zona Eleitoral, e deve ser apreciado pelo juiz Francisco Ney Gaiva.

O pedido formulado pelo MPE, segundo assessoria do Tribunal Regional Eleitoral, possui mais de 10 volumes e deve ser apreciado pelo magistrado da 1ª instância neste final de semana. Além deste, há outros dois pedidos de impugnação à candidatura de Francisco, também sem análise.

O pedido tem como base uma condenação por ato de improbidade administrativa. Prefeito de Juscimeira de 1992 a 1996, Francisco teve as contas daquele último de exercício rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O julgamento apontou 70 irregularidades e o obrigou a devolver ao erário 80 salários de gestor municipal, em torno de R$ 440 mil, à época.

Em 2004, ele entrou na disputa e, faltando 20 dias para abertura das urnas, desistiu e lançou o filho Francisco Júnior. Em 2008, ingressou oficialmente no páreo, mas foi derrotado pelo empresário Chiquinho do Posto (PR), que hoje apóia Ademir da Silva (PSD), o Biúda, como seu sucessor. A briga conta ainda com Moisés da Farmácia (PSB), que também compôs o pleito em 2008.

Conforme o pedido do MPE, as causas de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela Lei Complementar 135/2010 aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência, “encontrando-se o requerido atualmente inelegível por força do disposto art. 1º, inciso I, alínea I, da Lei Complementar 64/90, razão pela qual seu registro de candidatura deve ser indeferido”, aponta o promotor de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, em parecer datado de 22 de agosto.

O MPE defende que não se trata de dar aplicação retroativa da lei e que a condenação por improbidade de Francisco se deu de forma dolosa e não culposa, ou seja, quando há intenção. “Com efeito, verifica-se pela moldura fática assentada como fundamento no acórdão que condenou o requerido, que o ato de improbidade administrativa praticado por este foi doloso, e que importou em lesão ao patrimônio público”, sustenta. Diante disso, o órgão requer que seja indeferido em caráter definitivo o registro de candidatura do socialista.

