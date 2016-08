MPE rechaça grupo de Lucimar e pede deferimento de Taborelli e vice

Jacques Gosch Candidato a prefeito de Várzea Grande, Taborelli e a vice Miriam têm parecer favorável do MPE

O Ministério Publico Estadual (MPE) emitiu parecer favorável ao registro dos candidatos a prefeito por Várzea Grande, deputado Pery Taborelli (PSC) e da vice Miriam Pinheiro (PMB). A adversária candidata à reeleição Lucimar Campos (DEM) era quem pedia a impugnação.

“Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela improcedência das ações de impugnação de registro de candidatura do candidato Pery Taborelli, com o consequente deferimento de seu registro”, aponta parecer assinado pelo promotor eleitoral da 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, Luciano Freiria de Oliveira.

A coligação “Pra Avançar e Melhorar”, encabeçada por Lucimar, havia entrado com pedido de impugnação alegando que Taborelli era inelegível por responder a ações por improbidade administrativa, mas o promotor contrapõe dizendo que não há condenação transitado em julgado e nem condenação por decisão de órgão colegiado, como determina a lei. "Não está o referido candidato inelegível", diz trecho do parecer.

Vice

Já sobre a candidatura da vice Miriam Pinheiro (PMB), que tem como acusação suposta fraude na ata da convenção partidária, o promotor diz que numa análise superficial das duas atas da convenção partidária do PMB, notou que não havia indícios de falsidade seja material ou ideológica.

Conforme a acusação, o PMB inicialmente havia decidido em convenção pela coligação com o PSDB em Várzea Grande, e depois mudou para indicar a vereadora Miriam como candidata a vice na chapa de Taborelli, sem ter consultado os filiados e lideranças da sigla.

O promotor chega a mencionar possível má-fé do grupo de Lucimar, tendo em vista que não faz parte do grupo que teria interesse direto na aliança. “(..) ao que parece os impugnantes (DEM e coligação Avançar para Melhorar) estão agindo de má-fé, pois seus inconformismos não têm razão de ser, uma vez que o partido da impugnada (PMB) nunca esteve em seus círculos de aliança”.