Na TV Emanuel e Wilson esquecem “ataques” e focam nas propostas

Na propaganda eleitoral gratuita exibida na manhã deste sábado (15), os candidatos a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) apresentaram propostas e pediram voto, depois de várias decisões judiciais que impediam um ou outro de exibir programas e inserções na TV e no rádio, nos últimos dois dias.

Reprodução A 15 dias para a eleição do 2º turno, Wilson Santos e Emanuel Pinheiro focam em propostas na TV

O candidato tucano abriu o horário eleitoral sugerindo a implantação do programa Prato Cheio, que prevê a construção de mais dois restaurantes populares, sendo um na Morada da Serra e outro no grande Coxipó. Wilson também promete utilizar o programa para fortalecer a agricultura familiar na Capital.

Para que isso seja possível, ele pretende fazer parceria com pequenos produtores do Cinturão Verde e Pedra 90. Wilson também quer disponibilizar por meio desse programa um cartão, no qual as famílias beneficiadas poderão fazer compras em mercearias integrantes ao projeto.

“Com o cartão, as pessoas poderão comprar comida em qualquer rede de supermercado e mercearias da cidade que façam parte do Programa Prato Cheio. Também construiremos dois novos restaurantes populares, um na região do Coxipó, e outro na Morada da Serra. Vamos estimular o pequeno produtor, como fiz na gestão anterior, com os produtores do Cinturão Verde, no Pedra 90”, prometeu. Além disso, voltou a dizer que vai retomar o cursinho preparatório Cuiabá Vest e o Peladão Cuiabano.

Emanuel, por sua vez, começou o programa dando destaque à pesquisa Ibope divulgada na sexta (14). Segundo o levantamento, o pemedebista aparece em primeiro lugar com 51% das intenções de votos no segundo turno.

Depois disso, a peça contou a trajetória política do candidato, ressaltando que ele coordenou a campanha do prefeito Mauro Mendes (PSB) e que também ajudou na campanha de Blairo Maggi ao governo, enfatizando que foi o parlamentar autor de 60 leis aprovadas na Assembleia.

O peemedebista apresentou propostas na área da segurança, entre elas, afirmou que pretende propor convênio com o governo para utilizar os policiais militares nas horas de folga, para que possam fazer a segurança de Cuiabá. Ele citou Rondonópolis, que já aderiu ao “jornada voluntária”. “O policial já trabalha em suas horas de folga para particulares, o que queremos é que ele trabalhe pelo município”.

Durante o programa, por parte de Emanuel não foi mencionado o nome de Wilson, mas uma pessoa, numa ação de "corpo a corpo" com o peemdebista, disse que não votaria no adversário de jeito nenhum.

Ainda no setor segurança, Emanuel promete criar o programa “Anjos da guarda”. Ele disse que a Guarda Municipal atuaria nas proximidades de creches e escolas. “A prefeitura já destinou R$ 650 mil no orçamento do ano que vem para implantação da guarda”.

Por fim, ele também mostrou os apoiadores, entre eles dois dos três senadores, Wellington Fagundes e Cidinho Santos, além do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, além de pontuar que é do mesmo partido do presidente da República Michel Temer.