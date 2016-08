Na TV, Rosana já apresenta propostas, Dalton faz histórico e Dorner investe no vice

Mário Okamura Rosana tem o maior tempo na TV; Dalton e Dorner ressaltam apoios de Maggi, Leitão e governador

No terceiro dia de propaganda eleitoral na televisão, os candidatos a prefeito em Sinop passaram do período de apresentação pessoal de cada um e já começam a explorar os minutos com algumas propostas, participação de apoiadores e histórico político.

Com o maior tempo, a candidata pela coligação Amor Por Sinop, Rosana Martinelli (PR), já começou a falar das suas propostas. Sempre com a figura do prefeito Juarez Costa (PMDB), seu principal cabo eleitoral, a republicana citou nesta segunda (29) como contribuiu na condição de vice-prefeita e falou dos projetos para a saúde pública no município, entre eles a ampliação dos atendimentos 24 horas na UPA e a criação da Casa Parto, para gestantes.

O empresário Roberto Dorner (PSD) investiu os 3 minutos e 16 segundos do terceiro programa eleitoral na apresentação do seu candidato a vice, Fernando Assunção. Desde a estreia, na sexta (26), o marketing do social-democrata também explora os principais apoiadores da campanha, o deputado federal Nilson Leitão e o governador Pedro Taques, ambos do PSDB.

Nesta segunda, Dalton Martini (PP) apostou mais uma vez no apoio do senador afastado e ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), que apareceu pedindo voto para o correligionário. Além disso, o progressista fez um breve resumo de sua atuação enquanto vereador por Sinop.

Propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral no rádio e na TV começou na sexta (26). Rosana Martinelli (PR) foi a primeira a se apresentar com o maior tempo de 4:16 minutos. Dalton Martini (PP) foi o segundo com 2:25 minutos e Roberto Dorner (PSD) com 3:17 minutos.

A coligação encabeçada por Rosana possuí um arco de alianças de 11 partidos PR, PMDB, PTB, PT, PV, PMN, PMB, PTC, PROS e PC do B e PTN. O grupo de Roberto Dorner conta com o apoio de sete siglas PSD, PSDB, PPS, DEM, PSDC, PEN e PSB. Já Dalton Martini (PP) têm aval de dez partidos PP, PDT, PRTB, PT do B, PSL, SD, PRB, PSC, PHS e REDE.