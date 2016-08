Na TV, Wilson destaca trajetória, cita erros e promete dar a volta por cima

Reprodução Wilson, em programa, reconhece os erros do passado e diz estar pronto para dar a volta por cima

Na primeira veiculação do programa horário eleitoral gratuito na televisão, o candidato da coligação “Dante de Oliveira” (PSDC, PMN, PEN, PHS, PRTB, PPS, PSL, PSDB, PSD, DEM, PSB e PV), Wilson Santos (PSDB) mostrou a trajetória de sua vida pessoal e política.

“Sempre teve sonho de ser prefeito. Sonho que não terminou e que se renova”, disse o narrador do programa nesta sexta (26).

O programa eleitoral do tucano destacou ainda que os erros servem de aprendizado e para fazer o certo no futuro. A ideia é dar uma satisfação à população.

Ocorre que o tucano deixou a prefeitura em março de 2010, para disputar o governo. À época, o vice Chico Galindo (PTB) assumiu a gestão e conduziu a Capital por 2 anos. “Novos desafios para quem tem experiência, sabe sacudir poeira e dar a volta por cima”, consta no trecho da propaganda.

Além disso, o programa destacou a trajetória de Wilson. Foi eleito vereador em 1998, com passagens pela Assembleia e Câmara Federal, até a eleição e reeleição para prefeito em 2004 e 2008.

Vice

A biografia do candidato a vice-prefeito, vereador Leonardo Oliveira (PSB), mostrou a relação do parlamentar com o ex-prefeito e ex-governador, Dante de Oliveira (já falecido), de quem é sobrinho. O VT também explorou o fato de Leonardo ser de família tradicional da Capital.

Os programas eleitorais são apresentados de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, horário de Brasília. O candidato tucano é o segundo que possui o maior tempo de TV, com 3 minutos e 12 segundos. Fica só atrás de Emanuel Pinheiro (PMDB) que tem 3 minutos e 44 segundos.

Candidatos

Além de Wilson Santos, tiveram os programas eleitorais apresentados do deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), do ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva (PDT), procurador Mauro (PSOL), o historiador Renato Santtana (Rede) e da ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB).