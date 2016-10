No último programa, Wilson tem peça suspensa e Emanuel se defende

No último dia de exibição das propagandas eleitorais dos candidatos a prefeito de Cuiabá, veiculadas na manhã desta sexta (28), Emanuel Pinheiro (PMDB) voltou a se defender das acusações feitas por Wilson Santos (PSDB) que, por sua vez, teve a peça suspensa pela Justiça Eleitoral.

Gilberto Leite Emanuel Pinheiro se defendeu de acusações de Wilson durante último programa eleitoral

O tucano teve o programa integralmente “cortado” por desrespeitar, de forma afrontosa, determinação da juíza Maria Rosi de Meira Borba, após fazer "trucagem" e montagem que denegriu a imagem do adversário. A "Coligação Dante de Oliveira", segundo a juíza, da 54ª Zona Eleitoral, "fez ouvido de mercador à determinação judicial e veiculou o mesmo programa trucado, em seu horário eleitoral".

Como penalidade pela trucagem e montagem, a juíza determinou "a perda ao direito de veiculação de toda e qualquer propaganda, em rádio e televisão, inclusive por inserções, nos horários eleitorais gratuitos no dia 28 de outubro".

Maria Borba ainda determinou a suspensão da propaganda eleitoral, sob a pena de infração ao artigo 347 do Código Eleitoral e fixa multa de R$ 50 mil por cada vez que esta decisão for descumprida. Segundo a decisão, a coligação de Wilson não poderá exibir hoje nenhuma montagem ou trucagem na tentativa de envolver Emanuel em falsa acusação de participação em esquema de cobrança de propina. A penalidade é de R$ 10 mil.

O peemedebista, por sua vez, voltou a afirmar que Wilson adulterou a gravação que fez durante conversa com seu irmão Marco Pólo Pinheiro, o Popó, e a cunhada Bárbara Pinheiro, e que o áudio usado para sustentar a denúncia apresenta várias trucagens, para dar a impressão de que uma propina teria sido recebida da Caramuru.

Emanuel destaca ainda a importância do programa Siminina, criado para acompanhar meninas de 6 a 14 anos em situação de risco e vulnerabilidade. As mensagens são de elogio ao trabalho iniciado pela ex-primeira dama Iracy França, esposa do ex-prefeito Roberto França, e atualmente supervisionado pela primeira-dama Virgínia Mendes, que já declarou via redes sociais apoio a Emanuel, apesar de o partido do prefeito Mauro Mendes (PSB), pertencer à coligação que apoia Wilson para a prefeitura.