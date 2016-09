Noboru leva vantagem com apoio do PSD; Luciene tem o aliado rejeitado

Reprodução Luciene Dimuriez tem como principal cabo eleitoral o prefeito Nilson Santos que não anda bem avaliado

Os três candidatos à Prefeitura de Colíder tiveram os registros deferidos pela Justiça Eleitoral. O primeiro a receber o “aval” foi Luiz Salgueiro (DEM), seguido do pecuarista Noboru Tomiyoshi (PSD) e, por último, Luciene Dimuriez (PMDB), que teve o deferimento publicado na segunda (12).

Nos três casos não houve pedido de impugnação e teve parecer favorável do Ministério Público. Com isso, os candidatos seguem para a disputa pelo comando do município, que possuí 23.467 eleitores, conforme a Justiça Eleitoral.

O candidato que surge como favorito na disputa é o pecuarista Noboru Tomiyoshi, pela coligação Avante Colíder. Ele tem como principal cabo eleitoral o vice-governador e presidente estadual do PSD, Carlo Fávaro, além dos deputados estaduais do partido, deputado federal Tampinha, senador José Medeiros e o vice-governador.

Além dos apoios, o social-democrata tem como aliado o alto índice de rejeição do prefeito Nilson Santos (PSDB), que apoia a candidatura de Luciene Dimuriez (PMDB). Ela encabeça a coligação Colíder em Boas Mãos e também possui o aval das principais lideranças peemedebistas do Estado.

Considerado terceira via, Luiz Salgueiro encabeça a coligação Inovação Trabalho e Transparência.