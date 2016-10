Número de abstenções ultrapassa a votação de Wilson Santos no 2º turno

O número de abstenções superaram os votos recebidos pelo candidato derrotado Wilson Santos (PSDB) no segundo turno das eleições municipais. No total, 104.235 eleitores não compareceram às urnas neste domingo (30)

Wilson recebeu 103 recebeu 103.483 votos, o que corresponde a 39,59% dos válidos. Já o vencedor Emanuel Pinheiro (PMDB) obteve 157.877 votos, ou seja, 60,41% do total.

Somando as abstenções com brancos e nulos, totaliza-se 153.738 votos, apenas 4.139 a menos que o obtidos por Emanuel. No primeiro turno, realizado em 02 de outubro, 82.660 eleitores cuiabanos deixaram de comparecer às urnas.

Em 2012, a abstenção no segundo turno foi de 74.708 eleitores. O número representa 18,76% do total. No primeiro turno daquele ano, 65.514 eleitores se abstiveram, o que significa 16,48%.

