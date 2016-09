Para Taques, neutralidade de Mauro não prejudica Wilson; Maluf vê danos

Gilberto Leite/Rdnews Governador Pedro Taques acredita que afastamento de Mauro Mendes da campanha de Wilson Santos não vai prejudar a disputa a Prefeitura de Cuiabá

O governador Pedro Taques (PSDB) disse que a não participação do prefeito Mauro Mendes (PSB) na campanha do candidato Wilson Santos (PSDB) não vai prejudicar sua corrida ao Alencastro.

“Mauro é dono de seu nariz. Mauro Mendes apóia quem ele deseja, senhores. Eu apoio o Wilson Santos. Eu não vou mudar minha opinião. Isso não prejudica a campanha do Wilson. Eu sou um cidadão que quer o melhor para Cuiabá. Eu mantenho minha posição de lealdade aos meu companheiros”, disse o governador em coletiva na manhã de hoje (12).

A manifestação do governador se deve a mensagem pelo WhatsApp do PSB, em que Mauro Mendes solicitou que não usem seu nome para fazer campanha a Wilson. "Quem o fizer será desmentido publicamente", disse Mauro ao grupo.

Além de Taques, o presidente do PSDB-MT, deputado federal Nilson Leitão, tem opinião semelhante. Para ele, a neutralidade do prefeito não vai atrapalhar a campanha de Wilson.

“Existe essa dificuldade de relação entre a família dele (Mauro) com o Wilson. Mas o partido dele (PSB) está 100% na campanha. Vereadores e secretários do prefeito estão com o Wilson”, comenta Leitão.

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, acredita que neutralidade de Mauro prejudica Wilson

Maluf vê prejuízos

O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSBD), tem visão diferente dos correligionários e acha que a decisão de Mauro prejudica a campanha do tucano nas eleições municipais, mas que o diretório do PSB precisa entender, antes de mais nada, o que significa esse comunicado de neutralidade ao tucano.

“Vejo que ninguém faz grupo descumprindo palavra dessa forma. Grupo político se faz com compromisso. Acho que prejudica sim, mas depende de como isto foi tratado. Se essa ação vai ser restrita ao Mauro, se os secretários deles estão liberados. Se o partido vai continuar apoiando Wilson, etc. Nós precisamos entender primeiro essa ação do Mauro, se isto se trata de vontade própria dele ou do grupo político dele”, disse Maluf na manhã de hoje.

Procurada, a assessoria de Wison Santos disse que não vai se pronunciar sobre o assunto.

