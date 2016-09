Pátio e candidatos a vereador com pendências têm registro deferido

AL Candidato a prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio teve registro deferido

O registro do candidato a prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) e do vice Ubaldo Barros (PTB) foi deferido. O Ministério Público Eleitoral, em ambos os processos, manifestou-se pelo deferimento dos pedidos. A decisão da juíza da 45º Zona Cláudia Beatriz Schmidt também foi positiva para 96 candidatos a vereador da coligação que estavam com pendências.

Entre os pontos analisados na sentença estão a regularidade da documentação apresentada pelos candidatos, bem como a legalidade nas informações do cadastro eleitoral e as divergências encontradas não comprometiam o registro de candidatura, além da não coincidência nas opções de número e nome, entre outros.

No deferimento das candidaturas da coligação Desenvolvimento Para Todos (Solidariedade, PTB, PHS, PEN, PMN, PTN, PRTB, REDE e PMB), da qual Pátio faz parte, Cláudia Schmidt assegurou que os 96 candidatos a vereador do grupo poderão manter-se em suas devidas coligações proporcionais sem qualquer problema judicial.

O juiz eleitoral Wladimir Perry, que respondia pela 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, havia pedido documentação referente aos 96 candidatos, entregue fora do prazo e/ou que continha falhas. De acordo com a sentença, como toda a papelada solicitada à coligação foi apresentada conforme exige a lei, não houve motivos para impugnação.

Os partidos receberam prazo de cinco dias, a contar da segunda (5), para solucionar os problemas. A solicitação do juízo atingiu as três coligações proporcionais ligadas a Pátio. A primeira é formada por Solidariedade e PMB enquanto a segunda reúne PRTB e Rede. Já terceira é composta pelo PTB, PTN, PMN, PHS e PEN. Cada uma tem 32 candidatos a vereador, que é o tamanho da chapa estabelecida pela Legislação Eleitoral para o município. (Com Assessoria)

Justiça vê problema em 96 nomes do grupo de Pátio e dá prazo para sanar