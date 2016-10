Patrulhamento Ostensivo Volante é plano de Emanuel para a Capital

Reprodução Proposta de Emanuel é que ação seja desenvolvida com programa "Anjos da Guarda" junto com a PM

Com o intuito de monitorar e coibir a ação de criminosos na porta das escolas da rede Municipal de Ensino, o candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), quer implantar o "Patrulhamento Ostensivo Volante (Povo)". A proposta é de que a ação seja desenvolvida dentro do programa "Anjos da Guarda" - Guarda Municipal - em parceria com a Polícia Militar, visando oferecer seguranças aos jovens estudantes.

Grande alvo dos aliciadores, crianças e adolescentes representam a impunidade ao crime organizado, já que o Código Penal estabelece em 18 anos a maioridade. Assim, a ação estratégica de segurança visa minimizar os elevados índices de homicídios, roubos e furtos, que colocam Cuiabá entre as 22 cidades mais violentas do mundo, segundo o Organização Não Governamental mexicana 'Securita y Justicia'.

A implantação da Guarda Municipal fardada e armada, como prevê a o ordenamento jurídico brasileiro, é uma das principais propostas de Emanuel para combater a onda de violência que assola a Capital mato-grossense. A priori, os "Anjos da Guarda" estarão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a qual será criada durante a gestão Emanuel Pinheiro.

"A violência é algo presente na vida dos cuiabanos. Todos nós, dos mais ricos aos mais pobres, de quem mora no Centro ou até nos bairros da periferia; todo mundo já sofreu, de alguma forma, com a violência, ou ao menos já presenciou alguma cena. E é dever do gestor público, de um prefeito presente da vida das pessoas, coibir tais atos, por mais que segurança seja dever constitucional do Estado e da União", finalizou. (Com Assessoria)