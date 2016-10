Paulo Bersch é eleito prefeito, mas Getúlio tem maior número de votos

Facebook Paulo Bersch é eleito prefeito de Primavera

Paulo Bersch (PMDB) foi eleito prefeito em Primavera do Leste com 10.636 votos, pelo menos na contagem apresentada pelo TSE hoje (2). Ele aparece com 100% dos votos válidos apurados. Isso acontece porque o adversário Getúlio Viana (PSB) teve a candidatura indeferida e os votos congelados.

Caso Getúlio consiga recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele sai vencedor com 19.057 votos, caso contrário, o peemedebista é efetivado no posto. Um dos dois vai gerir um orçamento de R$ 231 milhões, em uma cidade com 58 mil habitantes.

A coligação “Unidos por Primavera” e o Ministério Público Eleitoral (MPE) pediram a impugnação da candidatura do irmão do deputado estadual Zeca Viana (PDT). Getúlio foi considero inelegível em razão da rejeição das contas pela Câmara de Primavera e por uma condenação de improbidade administrativa, proferida pelo Tribunal de Justiça (TJ).

Na última decisão, o TRE afastou a condenação na Câmara, assim como enriquecimento ilícito. No entanto, o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso.

Durante a gestão de 2004 a 2012, Getúlio enfrentou alguns problemas judiciais e políticos. Em abril de 2010, o então prefeito, numa afronta à Lei Orgânica, viajou para o exterior sem autorização do Legislativo. Pela Constituição Municipal, isso implica em perda do mandato. Entretanto, o ex-gestor, que é considerado por muitos como linha dura, reassumiu o posto.

O médico Paulo Bersch é vice-prefeito de Érico Piana (DEM). Mas também chegou a ser vice-prefeito de Getúlio no segundo mandato. Entre os partidos que compõem a chapa encabeçada por Paulo Bersch estão PMDB, PV, PT, PTB, PTB, PP, PR, PROS, PRP, PRB, Solidariedade, PSD e DEM. O vice-prefeito de Paulo será Walmir de Souza (PV).