PDT formaliza apoio a Emanuel no 2º turno; Zeca cobra definição de Julier

Assessoria Segundo Zeca, PDT optou por apoiar Emanuel porque a candidatura de Wilson é ligada ao Governo

O PDT acaba de formalizar apoio ao candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) neste segundo turno. O anúncio foi feito pelo presidente do PDT de Mato Grosso, deputado estadual Zeca Viana, na tarde desta quarta (11) após leitura de nota oficial com duras críticas ao Governo do Estado e ao adversário Wilson Santos (PSDB). O ato político contou com a presença do peemedebista, do vice Niuan Ribeiro (PTB) e de diversas lideranças dos partidos que sustentam a candidatura.

Zeca Viana também cobrou posicionamento do ex-juiz federal Julier Sebastião, que disputou a Prefeitura de Cuiabá pelo PDT e ficou na quarta colocação. Entretanto, o pedetista deve enfrentar dificuldades para apoiar Emanuel porque acusou o candidato do PMDB de “marajá” por conta da aposentadoria especial do FAP e de ser inadimplente no IPTU.

Segundo Zeca, o PDT optou de forma unânime em apoiar Emanuel porque a candidatura de Wilson está ligada ao Governo do Estado. “O adversário representa o retrocesso. É 100% contra o VLT e 100% a favor do calote nos servidores públicos. Já governou Cuiabá e se mostrou incapaz”, declarou o dirigente partidário.

Sobre o posicionamento de Julier, Zeca Viana lembrou que o PDT “fez o dever de casa” ao lançar candidatura própria na Capital e obteve votação expressiva. Por isso, defende que o correligionário “saia de cima do muro” e assuma o apoio a Emanuel. “O Julier tem um futuro político brilhante. Ele está viajando e quanto retornar, vou promover o encontro dele com Emanuel para que possa se posicionar no segundo turno”, completou.

Já Emanuel Pinheiro destacou a importância do apoio do PDT para fortalecimento da candidatura. Além disso, ressaltou que seu projeto levará Cuiabá ao futuro enquanto o adversário representa o retrocesso. “Tenho orgulho de receber o apoio do PDT, um partido com perfil popular e trabalhista. Vamos avançar rumo a Cuiabá dos 300 anos. O passado, que decepcionou e traiu o povo cuiabano, nunca mais”, disse Emanuel.

Zeca defende PDT com Emanuel e Julier deve ficar neutro no 2º turno

Em relação aos ataques de Julier, Emanuel Pinheiro garante que já comprovou que são inverídicos e usou um ditado popular para justificar a busca pelo apoio. “Águas passadas não movem moinhos”, concluiu.

Lideranças

Participaram do ato político, os coordenadores da campanha de Emanuel Pinheiro, senador Wellington Fagundes (PR) e ex-senador Osvaldo Sobrinho (PTB). A deputada estadual Janaina Riva (PMDB), o presidente da Câmara de Cuiabá Haroldo Kuzai (Solidariedade), o vereador Paulo Araújo (PP), o vereador eleito Diego Guimarães (PP) e o superintendente da Sudeco Cleber Ávila.

Leia, abaixo, a íntegra da nota divulgada pelo PDT: