Pedetista diz ser o novo na eleição; Wilson e Emanuel trocam acusações

Na reta final da eleição, o ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) foi para o “tudo ou nada” contra Wilson Santos (PSDB), Emanuel Pinheiro (PMDB) e procurador Mauro (Psol), no programa eleitoral veiculado nesta terça (27). O tucano e o peemedebista voltaram a trocar acusações.

O pedetista afirmou que Wilson esconde a verdade em razão de não ter falado, no debate da Tv Record, no último domingo (25), o porquê demitiu Emanuel da pasta de Trânsito e Transporte Urbano (SMTU), em 2006. Julier criticou o fato de o candidato do Psol aparecer somente de dois em dois anos e o acusou de receber recurso de beneficiários do programa Bolsa Família. O ex-juiz federal mostrou imagens do último debate, onde questionou Emanuel acerca da “aposentadoria” do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP).

Ao final da peça, Julier explica que fez uma campanha limpa baseada em propostas responsáveis. “Adversários políticas antigos, outro disputa eleição há dez anos, representam políticas perigosas. Nós entendemos que somos modernos e nosso objetivo é cuidar de gente”, ressalta.

O deputado estadual peemedebista, por sua vez, voltou a citar que Wilson é investigado em seis processos, dentre eles, acerca do Rodoanel. Sobre propostas, Emanuel explica que irá criar os programas Hora Estendida e Anjos da Guarda que tratam, respectivamente, de manter as creches em funcionamento até às 19h30 e colocar policiais próximos às escolas e creches.

Já Wilson exibiu imagens do debate da TV Record, quando afirmou que Emanuel responde processo criminal junto com José Riva e João Arcanjo Ribeiro. Na peça, acusou o peemedebista de improbidade administrativa e falou da existência de cheque do adversário no valor de R$ 45 mil apreendido na factoring de Arcanjo.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) prometeu criar praças nos bairros para o lazer dos moradores, assim como prevê a criação de um espaço com acesso à internet. Voltou a afirmar que reduzirá o ISS para empresas.

Procurador Mauro afirmou que a confiança que os eleitores tem na sua campanha o alimenta ainda mais de força de vontade para a eleição no próximo domingo. Renato Santanna (Rede) falou sobre produção de medicamentos usando energia solar para evitar a emissão de gases poluentes.