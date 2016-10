PF cumpre 15 mandados de busca e apreensão para coibir crime eleitoral

Francis Amorim De Barra do Garças

Assessoria Ao menos 17 pessoas compareceram à Delegacia da PF em Barra para prestar os esclarecimentos

A Polícia Federal cumpriu na manhã deste sábado (1º), 15 mandados de busca e apreensão e condução coercitiva em vários bairros de Barra do Garças para averiguar denúncias da prática de crime eleitoral às vésperas da eleição deste domingo (2).

Os mandados foram expedidos pelos juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª Zona Eleitoral.

O teor dos mandados, conforme a PF, é mantido em sigilo, porém, nas denúncias ao aplicativo Pardal, do TRE/MT, constam como favorecimento para a captação ilícita de votos com o envolvimento de candidatos a vereador. Ao menos 17 pessoas compareceram à Delegacia da PF em Barra para prestar esclarecimentos.

Em Barra do Garças, a PF será a responsável pela lavratura dos flagrantes de crimes eleitorais e, inclusive, com a cessão da carceragem para a condução das pessoas presas durante as próximas 48 horas.

"Aqueles que cometerem crimes e sejam passíveis de prisão, serão conduzidos pela Polícia Federal e vão responder pelos seus atos. Todas as forças policiais, como a PM e Polícia Civil estarão unidas para coibir não só a boca de urna, que é vedada pela e legislação eleitoral, como também os abusos que costumam acontecer no dia da eleição", disse o juiz Michel Lotfi Rocha da Silva, da 9ª Zona Eleitoral.

Os mandatos de busca e apreensão realizados pela PF contaram com o apoio da Polícia Civil pela falta de efetivo.